Duda si zahraje slovenskou extraligu, dohodl se s Trenčínem

„Myslím si, že i ve 43 letech nám má Radek stále co nabídnout. Znám ho osobně, je to lídr, bude přínosem do kabiny. Dokáže hráče a tým pobláznit a změnit momentum v zápase,“ uvedl sportovní manažer Dukly Branko Radivojevič na klubovém webu. „Má velkou chuť do hokeje. Věřím, že nám pomůže,“ dodal bývalý hráč Liberce.

Duda dosud nastupoval v první lize za Benátky nad Jizerou. Od února měl posílit ambiciózní Vsetín, třetí tým druhé nejvyšší soutěže ho však před uzávěrkou přestupů včas nezaregistroval.

Slovenskou extraligu okusí bývalý reprezentant poprvé. V Dudově pestrém hokejovém životopise už figurují soutěže v Kanadě, Rusku, Rakousku, Švédsku, Finsku, Švýcarsku a Německu. V české extralize získal účastník mistrovství světa v roce 2003 s pražskou Slavií kompletní sbírku medailí.

Premiéru v novém působišti si odbude v úterním zápase s desátým Prešovem.