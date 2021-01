Jihlava vítá obránce Dundáčka, naopak Poletín skončil

„Abych řekl pravdu, tak jsme byli v kontaktu s vedením Dukly už v létě, ale tehdy jsem se rozhodl ještě setrvat v Porubě. Bohužel moje pozice letos nebyla tak silná jako loni. A když se naskytla možnost vrátit se zpátky do Jihlavy, tak jsem to uvítal a nabídku přijal,“ prozradil na klubovém webu Dukly Dundáček.

S hokejem sice kdysi začínal v rodném Havlíčkově Brodě, ovšem jihlavské barvy už v minulosti rovněž hájil. Před čtyřmi lety dokonce pomohl Dukle k postupu do extraligy. I když v sestavě pro nejvyšší domácí soutěž se potom neudržel.

„Zamrzelo to, ale takový je hokejový život. Byla to jedna z mých nejúspěšnějších sezon,“ vzpomínal.

Z Jihlavy pak zamířil do Vsetína, následně do Poruby, odtud na Slovensko do Nových Zámků a zpátky do Poruby. Teď už se ale zase těší na zápasy v jihlavském dresu.

„Odcházím z druhého týmu tabulky do prvního, takže se pro mě nic moc nemění. V Jihlavě jsou ty největší cíle a budeme se snažit, abychom jich dosáhli,“ ujišťoval Dundáček.

Kromě jednoho příchodu však Dukla oznámila také jeden konec. Nadále už s jihlavským A-týmem nebude pokračovat devětadvactiletý útočník Michal Poletín.

„Nekončí ovšem z výkonnostních důvodů. Jednání s Michalem byla korektní a rozcházíme se oboustranně v dobrém,“ prohlásil na stránkách jihlavského klubu jeho šéf Bedřich Ščerban.

Kam Poletín zamíří, není zatím známo, každopádně dostal svolení hledat si jiné angažmá.