Jihlavští hokejisté se doma nechali oloupit, ztratili dva body

11:36

O favoritovi souboje mezi jihlavskými hokejisty a Benátkami nad Jizerou nebylo pochyb. Domácí vstupovali do utkání z pozice lídra prvoligové tabulky, naopak Benátkám patřila do sobotního večera až desátá pozice. Přesto to nakonec byli právě hosté, kteří z ledu odjížděli mnohem spokojenější. V Jihlavě totiž vybojovali dva body po výhře 4:3 po samostatných nájezdech.