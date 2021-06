Pokojový malíř Cikánek chystá comeback. Posílil hokejové Ústí

„Je to pro něj takový trochu comeback, ale my mu stoprocentně věříme. Důležité je, že má obrovskou chuť znovu hrát,“ říká Vladimír Evan z ústeckého vedení.

Cikánek byl bez angažmá od sestupu Kladna z extraligy na jaře roku 2020, vydělával si jako malíř pokojů.

„Ale strach z toho nemáme. Když je hokejista zraněný, kolikrát taky třeba rok nehraje. Důležité je, že chce, navíc je ve 32 letech stále v dobrém gólmanském věku. Konzultovali jsme to i s trenérem mladoboleslavských brankářů Lukášem Mensatorem, a ten řekl: Pokud máte možnost udělat Cikiho, neváhejte. Jsme rádi, že je tady, s Lukášem plánujeme dlouhodobější spolupráci i s ohledem na to, že naše jednička Jan Hamalčík po sezoně odejde do Karlových Varů,“ uvedl Evan.

Cikánka zájem Ústí potěšil. „Zvažoval jsem několik zahraničních nabídek, ale chtěl jsem být co nejblíže domovu, proto jsem se nakonec rozhodl pro Ústí. Rád bych mu pomohl dostat se na co nejvyšší příčky v 1. lize,“ přeje si gólman.