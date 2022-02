Nepropadám skepsi, věří Čaloun v záchranu hokejistů Ústí nad Labem

Situace v tabulce je nepřehledná kvůli rozdílnému počtu odehraných zápasů. Každopádně přímý sestup už by se Slovanu týkat neměl, neboť před patnáctými Benátkami ho hřeje náskok 15 bodů. Nemít s nimi horší vzájemnou bilanci, už by bylo jasno, ale i tak je to formalita.

Další meta, vyhnout se play down třináctého se čtrnáctým, už bude šichta. A jde o hodně: poražený v sérii na čtyři výhry sestupuje, vítěze čeká baráž s druholigistou.

„I z těchhle pozic se chceme pohnout, pořád je cílem přímá záchrana,“ avizuje zlatý olympionik Čaloun, jenže zatím je pozice Slovanu nejhorší, na únik z nechtěných pozic ztrácí čtyři body. „Letošní systém, kdy sestoupí čtyři až pět klubů, je krutý. Proto se všichni v klubu snažíme pracovat tak, aby to dopadlo dobře. Řešíme to s trenéry, sedíme nad tím. Já věřím, že odskočíme z barážových mít a že bychom se mohli dostat i do play off.“

V tabulce je těsno, čtrnáctý Slovan dělí od šestého Přerova sedm bodů. „Je to pořádně nahňácané,“ uvědomuje si Čaloun, což jeho týmu ještě dává naději. Dávají ji i poslední výsledky, Ústí z posledních šesti zápasů čtyři vyhrálo. „Udělali jsme teď hodně bodů, ale vlastně jsme se v tabulce nikam nepohnuli, protože bodují i soupeři. Je psychicky náročné to vstřebat, ale to je zkrátka realita.“

Naposledy to Slovanu nevyšlo, ve středu ho vypráskal Vsetín 1:5. „Domácí měli lepší nástup, líp bruslili, ale góly jsme mu nabídli sami, což byla děsná škoda,“ hodnotil ústecký asistent Jaroslav Roubík. „Proměnit naše šance ve 2. třetině, zápas by vypadal jinak.“

Kapitán Trávníček, jeho zástupce Drtina, produktivní Vrdlovec. Slovan sází na mazáky, kteří by vypjatou koncovku základní části měli zvládnout. „Mužstvo bylo stavěné pro jednoznačný cíl záchrany. Můžou nás mrzet dva ztracené domácí zápasy s Benátkami. I ten se Šumperkem anebo v závěru se Slavií. Tyhle body chybí, mohli jsme být už v klidnějších vodách. Ale bohužel, to je jen kdyby,“ stýská si sportovní šéf klubu Čaloun.

A mrzí ho bilance na vlastním stadionu. „Je pro mě trošku překvapením, že loni v covidové sezoně bez diváků jsme doma prohráli jen jednou a hráli jsme tu výborně, zato letos se nám daří víc venku.“

U soupeřů Slovan vyhrál jedenáctkrát, na vlastním ledě zatím pouze devětkrát. „Ale absolutně nepropadám skepsi, nemám poraženeckou náladu,“ věří Čaloun svému mužstvu i realizačnímu týmu v čele s trenérem Miroslavem Machem.

Co by sestup znamenal, na to nechce bývalý vyhlášený kanonýr ani pomyslet. „Nepřipouštím si to. Ale když řeknu starou frázi: Je to sport, stát se může cokoli. Potom bychom museli na valné hromadě spolumajitelů klubu vyřešit, co by bylo dál. Ale já věřím, že budeme sedět a plánovat budoucnost v 1. lize.“