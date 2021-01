Marosz, Suchánek, další Američan. Kladno zbrojí

Podobně Kladno zbrojí i v obraně, kam v nedávných dnech vedení klubu získalo Jakuba Suchánka z Českých Budějovic a amerického beka Lucu Snuggeruda.

Proč taková aktivita na hráčském trhu? Do konce první hokejové ligy chybí nějakých deset kol, po nichž vypukne play off. Vítěz postoupí přímo do extraligy.

Jen pokud se to podaří právě Rytířům, bude sezona v Kladně označena jako zdařilá.

„Před play off ještě máme nějaký čas, abychom v novém složení zapracovali na automatismech. Musíme být perfektně připravení,“ řekl po svém nedávném příchodu zkušený bek Jakub Suchánek.

Loni vybojoval postup do extraligy v dresu Českých Budějovic, takže je přesně tím vítězným typem, jaký Kladno před klíčovou fází sezony hledá. „Po mém konci v Budějovicích se věci daly rychle do pohybu. S agentem jsme byli na angažmá v Kladně prakticky okamžitě domluvení,“ prozradil bek s letitými zkušenostmi z Francie, jenž za poslední sezonu a půl posbíral v budějovickém dresu 23 kanadských bodů. „Já už dal gól dokonce i za Kladno. Vzpomínám si na to. Bylo to v roce 2006, odehrál jsem tady asi čtyři zápasy.“

Úplně nejčerstvější posilou Rytířů je další obránce Luc Snuggerud. Po Zachary Fryovi je druhým Američanem v sestavě Kladna, v níž figurují také slovenský gólman Andrej Košarišťan a ruští beci Stěpan Zacharčuk se Vsevolodem Sorokinem.

Snuggerud naskočil už do středečního zápasu s taktéž ambiciózní Porubou, v němž Kladno zvítězilo 3:2 a zvedlo si sebevědomí. V tabulce se posunulo na třetí příčku, přičemž má odehráno méně zápasů než druhá Dukla Jihlava i vedoucí nováček z Vrchlabí. Pokud Rytíři zvládnou dohrávky vítězně, budou rázem první.

„Proti Porubě to nebyl hezký hokej, získali jsme ubojované a upracované body. Soupeř na nás byl výborně připravený a aktivně nás napadal. Ono je ale vlastně jedno, jak jsme k vítězství došli, hlavně že ho máme,“ řekl kladenský útočník Tomáš Pitule, jemuž se podařilo podpořit výhru nad velkým rivalem jedním vstřeleným gólem.

Už zítra jedou Rytíři do Jihlavy a bude to další test proti soupeři z nejsilnějších. „Rivalita mezi kluby je velká, v nedávných letech tam bylo i pár vyhrocených sérií v play off. „Naše výkony se zlepšily a nehrajeme úplně špatně, takže doufám, že to tam potvrdíme,“ vzkázal Pitule.