Jihlavský veterán Skořepa věří, že zůstane tichým kapitánem

Hokejisté Dukly Jihlava v pátek vstoupí do play off Chance ligy. Jejich soupeřem ve čtvrtfinále budou Litoměřice. „Před dvěma lety jsme s nimi hráli vyrovnanou sérii, ale já doufám, že letos to bude jednoznačné pro nás,“ přeje si jihlavský kapitán Josef Skořepa.