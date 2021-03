Hokejový dříč Výtisk: Play off si užívám, i Jihlavu chceme kousat

„Bilanci proti Jihlavě příliš dobrou nemáme. Moc se nám proti ní nedaří. Ani jednou jsme jí nedali gól a vždycky dostali výprask,“ připomněl na webu Kališníků jejich vousatý kapitán Jan Výtisk, že Jihlava jeho celek vyškolila 4:0 a 6:0. „Ale v play off se hraje od nuly, půjdeme do toho naplno!“

Zatímco Dukla odpočívala, hokejisté z litoměřického projektu Dukla se mořili v předkole. Postup oslavili až v rozhodujícím, pátém zápase série, Sokolov rozstříleli 5:0. „Byla to dřina a těžká série, ale poslední zápas jsme zvládli, Tomáš Král chytal perfektně a jdeme dál,“ ulevilo se obránci Výtiskovi.

Veterán zavelel k vítězství vedoucím gólem. Jeho prvním v sérii. V základní části nastřílela bývalá ikona extraligy branky dvě. „Já gólů moc nedávám. V celé sérii jsem měl strašně moc střel a nespadlo to tam ani jednou, až teď. Proto jsem byl rád, že to tentokrát vyšlo.“

Do čtvrtfinále se dostali Kališníci již v sezonách 2013/14 a 2018/19. V prvním případě je vyřadila Olomouc, ve druhém právě Jihlava, tehdy 4:1 na zápasy. Teď je repete a Litoměřice se můžou pomstít.

„Budeme chtít kousat dál,“ tvrdí tvrďák Výtisk a jemu se to dá věřit. Zarputilost je mu vlastní i ve 39 letech; do Litoměřic přišel před sezonou z Vítkovic. „Užívám si to teď náramně, protože nevím, kolikrát si ještě play off zahraju. Přece jen už nejsem nejmladší.“

V pátek a v sobotu se bojuje v Jihlavě, v úterý a ve středu se série hraná na čtyři vítězství přesune do litoměřické Kalich Areny.