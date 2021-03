Páté zápasy předkola rozhodnou. Ve hře je také horácké derby

Až závěrečné zápasy osmifinále určí prvního soka pro play off Jihlavě. Po základní části druhá Dukla bude napjatě sledovat výsledek série mezi sedmými Litoměřicemi a desátým Sokolovem. Pokud v ní nedojde na překvapení, kterým by byl postup sokolovského Baníku, pak by svěřenci kouče Viktora Ujčíka od pátku poměřili síly s Litoměřicemi.

„Samozřejmě vývoj předkola sleduji. Ale mám jednu zásadu: soupeře si nikdy nevybírám. Takže to necháme, jak to na nás vyjde. A na toho soupeře se budeme snažit co nejlépe připravit,“ říká Ujčík.

Jihlava teoreticky může narazit také na vítěze zbývající série mezi Třebíčí a pražskou Slavií. V ní Horácká Slavia před pondělním čtvrtým utkáním vedla 2:1 na zápasy, druhý duel v Edenu však prohrála 3:4 a musí o svém postupu rozhodnout v domácím prostředí.

„Je velká škoda, že jsme mečbol nedokázali proměnit,“ mrzí třebíčského útočníka Davida Michálka. „Ale vůbec nic to neznamená. Máme ještě jeden pokus, který prostě musíme urvat za každou cenu,“ vzkázal na klubovém webu.

V případě, že by čtvrtfinále proti sobě postavilo Duklu a Horáckou Slavii, došlo by nejen na krajské derby, ale také na duel dvou tradičních prvoligových rivalů.

„Samozřejmě by to bylo milejší kvůli cestování,“ připomněl Ujčík, že Jihlavu a Třebíč dělí necelých 40 kilometrů. „Ale v této fázi sezony už je jedno, kam jedete. Prostě chcete být nejlepší.“

Sám Ujčík nechtěl tipovat, která ze Slavií nakonec bude slavit postup. „Vůbec netuším. Bude záležet i na tom, jak se se zápasem srovná gólman Jekel, který je vynikající celou sezonu a Třebíč drží,“ všiml si jihlavský kouč. „Jak domácí, tak venkovní výhra byla hlavně o něm. A nyní bude záležet, jestli opět bude schopen vychytat nulu či dostat jen jeden gól a stane se rozdílovým hráčem,“ dodal Ujčík.