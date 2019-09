Zbytečně faulujeme, upozorňuje českobudějovický veterán Šimánek

Od obránce Niklase Pavla převzal na červené čáře nahrávku a s Jakubem Babkou ujížděli dva na jednoho beka a brankáře Jihlavy Niklase Lundströma. Do konce první třetiny zbývalo odehrát jen několik vteřin.

Jiří Šimánek však Babkovi nenahrál, vystřelil na domácího gólmana sám. A ten byl na jeho švih zápěstím krátký. O první gól pondělního zápasu se tak postaral 40letý útočník Českých Budějovic. I jeho zásluhou Motor vyhrál na ledě v Jihlavě těsně 2:3.

Ještě osm minut před koncem se přitom za stavu 0:3 zdálo, že hosté utkání v poklidu dohrají. Adam Zeman s Tomášem Jiránkem však za dvě minuty změnili dvěma góly stav zápasu na 2:3 a Jihočeši měli co dělat, aby vítězství za tři body uhájili.

„Naším oslabením jsme soupeře dostali do zápasu,“ vrací se Šimánek k pondělnímu hernímu výpadku Motoru.

„Dvakrát za sebou jsme hráli jen ve čtyřech. Kdybychom byli pořád v pěti, tak si myslím, že bychom zápas už dohráli na 3:0 nebo i na 4:0 z našeho pohledu. Tři naše střídání byla špatná,“ ví zkušený útočník a současně zmiňuje i zbytečnou nedisciplinovanost budějovického týmu.

Že si na podobné fauly v útočném pásmu musejí dávat hráči Motoru pozor, ukázal i sobotní duel se Slavií. Také Pražané dokázali snížit v Budějovicích z 3:0 dvěma trefami na 3:2 a zápas zdramatizovat.

Nejstarší člen kádru Motoru z dosavadních šesti utkání odehrál pět. Trenéři Václav Prospal s Alešem Totterem dál sází na jeho zkušenosti i na jeho přístup v tréninku či v zápasech. Šimánek zatím od startu první ligy dva góly dal a na čtyři nahrál, je tak čtvrtým nejlépe bodujícím hráčem týmu.

„Většinou hrajeme ve stejných sestavách, nebo alespoň ve dvojicích, takže nějaké body pro tým jsem přinesl. Relativně je to dobré, ale já říkám, že vždycky to může být tisíckrát lepší. Zatím vyhráváme, takže start do sezony hodnotím dobře,“ chválí si Šimánek, který i ve svých letech nezaostává bruslařsky za daleko mladšími kolegy.

„Samozřejmě že sestava ještě rotovat bude, protože trenéři chtějí, aby všichni z nás byli v zápřahu. Je jasné, že když už dostanete šanci být v zápasu, chcete si to užít,“ líčí Jiří Šimánek.

A pokud dostane českobudějovický odchovanec od trenérů zase důvěru, tak už ve středu ho čeká další zápas. Od 17.30 vyzve na ledě Budvar arény budějovický Motor Litoměřice. Tím však tento týden náročný program první ligy nekončí, v sobotu hrají Jihočeši opět doma a tentokrát dorazí moravský Přerov.

Právě s rychlým tempem druhé nejvyšší hokejové soutěže se starší hráči srovnávají hůře. „Když k nám do kabiny přijde paní na fyzioterapii, tak za ní zajdu a staráme se spolu hlavně o regeneraci. Ta je pro mě v mém věku hodně důležitá. Plusem samozřejmě je, že se i doma člověk cítí dobře a má tam pohodu,“ hledá Šimánek recept, jak se stále udržet v dobré kondici a stačit zápasovému tempu mladších hokejistů.

„Ale je pravda, že jsme ještě nebyli nikde daleko. V Benátkách jsme za chvíli, Jihlava je také blízko, ale pětihodinové štreky autobusem nás čekají. Pak už je to na výkonu přeci jen znát,“ přiznává útočník s tím, že nezná moc hokejistů, kterým by dlouhé cestování autobusem nevadilo. „Když mám trochu času navíc, rád se projdu po golfovém hřišti. Tam si dokonale vyčistím hlavu,“ usmívá se.

Sám tuší, že jde o jeho poslední sezonu v profesionálním hokeji. I proto si chce užívat každý zápas, do kterého ho trenéři nominují. „Už jich asi moc nebude, tělo mi přeci jen říká, že toho bylo hodně. Cítím, že je těžší a těžší právě zmíněná regenerace. Chtěl bych tedy končit úspěchem,“ naráží Jiří Šimánek na dlouho očekávaný postup Motoru do extraligy.

Relativně je to dobré, ale já říkám, že vždycky to může být tisíckrát lepší.