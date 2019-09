Hokejisté Budějovic válí, Veselý dal za pět kol už devět branek

Sešívaní začali na jihu Čech dobře a v první třetině drželi s domácími krok. Vyslali na Kloučka sedm střel a domácím dělali problémy. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu. První třetina byla vyrovnaná, možná jsme soupeře i přestříleli,“ říkal na pozápasové tiskové konferenci asistent trenéra Slavie Jan Srdínko.

Jeden ze zlomových bodů celého zápasu přinesla poslední minuta první třetiny. Od modré nahodil kotouč Karel Plášil a jeho pokus dolétl až za Michajlova. „Byl to veledůležitý gól,“ uvědomoval si trenér Václav Prospal. „Inkasovat takhle na konci třetiny by se nám stávat nemělo,“ bědoval Srdínko.

Na povedený závěr třetiny dokázali Jihočeši navázat ve druhém dějství. Po brance Pýchy a devátém přesném zásahu Jana Veselého v sezoně vedli už 3:0. „Pomohla nám nedisciplinovanost soupeře a přidali jsme další důležité góly,“ věděl Prospal.

Slavii vedení soupeře nezlomilo. Ještě do přestávky snížila z dvojnásobné početní výhody a na 3:2 se trefila po chybě v rozehrávce Motoru. „Mrzí nás zbytečná vyloučení, kterými jsme vrátili soupeře do zápasu. Do třetí třetiny jsme museli jít zodpovědně,“ komentoval střelec první branky Karel Plášil.

V poslední třetině se Motor vyvaroval chyb a vyrovnání nedopustil. Naopak přidal čtvrtou branku a mohl se jít radovat ze zisku tří bodů. „Slavia byla dobrým soupeřem, jsme za vítězství moc rádi,“ dodal spokojeně Václav Prospal.

V pondělí čeká budějovický celek náročná prověrka. Poprvé v sezoně vyrazí na led jednoho ze spolufavoritů soutěže, když se představí v Jihlavě. „Je to velice nepříjemný soupeř, což potvrzují každý rok. Chceme tam uspět a přivézt další tři body,“ říkal odhodlaně Plášil. Duel na Vysočině začne v 17.30.

Motor je zatím po pěti kolech Chance ligy na třetím místě s 13 body, Jihlava je šestá a bodů má devět. Překvapením soutěže je prozatím Poruba, která ještě nezaváhala a je stoprocentní.