Kolik bude stát Illéše hattrick? Tisíc korun přesně, smál se jihlavský útočník

Do konce základní části zbývají ještě dvě kola. Pokusíte se v nich zabojovat ještě o lepší pozici, než je současné třetí místo?

Určitě by to nějakou roli hrát mohlo. Ale soupeře si stejně nevyberete, nemá cenu dopředu kalkulovat. Koho nám výsledky přidělí, s tím budeme muset hrát.

Přímý postup jste stvrdili výhrou 8:2 na ledě Kolína. Výsledkově to vypadá na jednoduchou záležitost.

My jsme tam jeli s tím, že soupeře nesmíme podcenit. Oni stále ještě bojovali o předkolo, takže jim taky o něco šlo. Jsme rádi za to, jak zápas dopadl a nakonec z toho byla ještě vysoká výhra.

Vy osobně jste vstřelil hattrick. To útočníka musí vždy potěšit.

Jo, určitě. Povedlo se mi to už jednou v této sezoně. A jsem rád, že se to podařilo znovu.

Kolik vás ta legrace bude stát do týmové kasy?

Tisíc korun přesně. (usmívá se)

V dalším utkání se představíte v Třebíči. Těšíte se na derby?

Určitě. Ono to už mělo náboj před týdnem, když jsme spolu hráli a zápas skončil v nájezdech. U nich, i když bez diváků, se hraje těžko. Takže se těšíme. A myslím, že už je to i takové malé play off.

Po minulé výhře nad Horáckou Slavií jste se hodně zlobili, že se hosté předčasně radovali z výhry. Budete jim to nyní chtít oplatit a zkusíte vyhrát za tři body?

My jim nemáme co vracet. Myslím, že jim to karma vrátila už v tom zápase. My tam jedeme s čistou hlavou, připravíme se poslední dva zápasy na play off. Není na co čekat, je závěr sezony. A na ten se těšíme.

Před čtvrtfinále budete mít chvilku času se připravit, bude se hodit

Máme naplánované tři dny volna. Takže jsme rádi, že se ta první čtyřka povedla a před play off si trošku oddechneme.