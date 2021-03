Na derby se těšíme, máme Jihlavě co vracet, hlásí třebíčský útočník Šťovíček

„Musím říct, že jo, že nám to spolu šlape. Užíváme si každý zápas,“ pochvaluje si spolupráci se svými parťáky Šťovíček. „Věřím, že to tak bude i dál.“

Do konce základní části zbývají poslední dvě kola. Vás už ovšem ani případné dvě výhry do první čtyřky neposunou...

To je pravda, ale chceme začínat předkolo play off doma. Navíc teď máme nějakou sérii porážek, se kterou bychom do něj nechtěli jít. Proto se budeme snažit vyhrát jak v sobotu doma s Jihlavou, tak i v pondělí v Kolíně.

Na Duklu narazíte v krátké době podruhé, co budete muset změnit, aby byl konečný výsledek tentokrát příznivější pro vás?

Těžko říct. V Jihlavě to bylo vyrovnané, rozhodovalo se až na nájezdy. A já doufám, že když teď doma hrajeme my, tak to zvládneme. Máme Dukle co vracet, všichni se na derby těšíme. Jak už jste řekla, pauza mezi oběma zápasy nebyla nijak dlouhá, takže ten předchozí máme všichni ještě v čerstvé paměti.

Narážíte na pozápasové hodnocení jihlavských hráčů, konkrétně útočníka Matěje Pekra, který se hned po utkání obul do vašeho náhradního gólmana Jana Mičána?

Četli jsme to všichni a přišlo mi to ze strany Pekra hodně zbytečné. Nevím, jestli si ti dva něco řekli, ale Honza je mladý kluk, odchytáno toho moc nemá, takže útočit zrovna na něj, to mi tedy připadalo dost nemístné.

Pojďme se chvilku věnovat vám, jste v Horácké Slavii druhou sezonu. Už jste si zvykl na Třebíč, potažmo Vysočinu?

Jasně, je to tady super. Byl jsem mile překvapený. Oproti Chomutovu je to velký rozdíl. Jak ve městě, tak v přírodě okolo.

Pořád máte ještě část rodiny na severu Čech?

Ne, protože já jsem původně z Prahy, takže rodiče mám kousek od Prahy. Občas přijedu já za nimi, občas oni za mnou.

I teď? Z okresu do okresu se přece přejíždět nesmí...

Jasně, teď to samozřejmě nejde, myslel jsem, když to šlo.

Vy už jste covid-19 prodělal, jste tudíž při testování klidnější?

Pořád je to trochu loterie. Covid jsme měli skoro všichni už na začátku sezony.