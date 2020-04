Skrytý slávistický srdcař je už mezi legendami a míří k šestistovce

Do kulaté bilance mu zbývá odehrát ještě pět duelů, aktuálně jich má na kontě 595, přesto se řadí mezi klubové legendy. Ve skutečnosti je před ním jen pět borců: Michal Sup, Jan Novák, Marek Tomica, Petr Kadlec a Pavel Kolařík.

Doležal se v souvislosti se sešívanými nevybaví tak jasně jako zbylí vyjmenovaní, ovšem po podpisu nové smlouvy je jisté, že v Edenu načne třináctou sezonu mezi dospělými. Roků by ještě přibylo, kdybychom do výčtu zařadili i mládežnické sezony.

„Slavia pro mě byla vždycky jasnou prioritou. Zažil jsem zde krásné sezony, kdy jsme hráli o tituly, ale i ty horší, když jsme sestoupili,“ říká v rozhovoru na klubovém webu.

Slávističtí rekordmani hráči s nejvyšším počtem zápasů Pavel Kolařík 1122 Petr Kadlec 1013 Marek Tomica 812 Jan Novák 803 Michal Sup 744 Jiří Doležal 595 David Hruška 531 Michal Vondrka 516 Josef Beránek 514 Jaroslav Bednář 467

Jeho život je se Slavií spjatý opravdu velice silně. Už jako kluk se chodil dívat na svého tátu Jiřího, jak válí v mužstvu s Vladimírem Růžičkou a kde na konci milénia po čtyřech sezonách ukončil kariéru. V šestatřiceti letech.

„Já si ho na ledě pamatuju právě jenom ze Slavie, chodil jsem na všechny jeho zápasy,“ usmívá se Doležal mladší, kterému je nyní 34 let.

Oba se teď sejdou v jednom týmu. Není to poprvé, už spolu zažili angažmá v Mostě... „Ale ve Slavii je to něco jiného,“ nezastírá Doležal, jehož otec povede v roli asistenta hlavního kouče Martina Štrby. Právě tato dvojice nahradila Miloše Říhu mladšího s Janem Srdínkem.

Také pro Doležala staršího je už Slavia druhým domovem, protože po ukončení hráčské kariéry zde po dvou letech odpočinku začal trénovat. Na různých postech u mládežnických výběrů zde strávil sedm let, teď ho poprvé čeká práce mezi dospělými.

„Otec je kvalitní trenér se spoustou zkušeností jak z hráčské, tak z trenérské kariéry, které umí předat.“

Čeho by společně chtěli ve Slavii dosáhnout? Návrat do extraligy je zatím stále v nedohlednu, hlavním cílem je proto nyní konsolidovat současný mladý kádr a hrát v horní části tabulky. Doležal mladší by měl být na ledě jedním z lídrů, však je také spolu s Novákem jediným členem týmu, který pamatuje poslední titul z roku 2008.

„Jsem rád, že jsme se s Jirkou domluvili na pokračování. Věřím, že bude platný i v další sezoně, je to srdcař a bojovník a takové hráče v týmu potřebujeme,“ vysvětluje sportovní manažer Jiří Veber.