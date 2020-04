Ještě nehořím. Srdcař Novák přidá ve Slavii sedmnáctou sezonu

Slavia má hodně věrných, rekordmanem mezi všemi je Pavel Kolařík, který v ní odehrál neuvěřitelných 1 122 utkání. Přes tisícovku to dotáhl i jiný bek Petr Kadlec a na 812 duelů se dostal útočník Marek Tomica.

Na třetím místě historických tabulek ho však brzy přeskočí Novák. Ten před koncem sezony oslavil svůj 800. zápas ve Slavii, takže je jasné, že v nadcházející sezoně - pokud to koronavir dovolí - svého někdejšího parťáka trumfne.

„Budu hrát ještě dlouho. Dělám maximum pro to, abych tady ještě chvíli byl. Na ledě ještě nehořím, tak o konci vůbec nepřemýšlím,“ řekl v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz a zažertoval: „Jestli zkusím překonat Jágra a hrát do padesáti? Mně stačí Pavel Kolařík, který to táhl do pětačtyřiceti.“

Novák je věčný smíšek, úsměv mu z tváře nikdy nezmizí. Možná i to mu kromě přínosu na ledě přineslo nový kontrakt, ačkoli věkem už patří v lize mezi kmety. Jeho role je i v mentorství, což bere jako přirozenou součást práce a ještě ho to baví. „Je příjemný, když vás kluci poslouchají a něco si od vás vezmou,“ nezastírá.

„Honza je obrovská osobnost našeho klubu, lídr, který si odvádí svoji práci na ledě i mimo led. Vnímám, že jako kapitán má velký přínos i v komunikaci s fanoušky, a jsme moc rádi, že přijal naši nabídku na pokračování,“ říká sportovní manažer Jiří Veber.