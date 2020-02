Čínský sponzor, vítězná šňůra. Slavia udivuje. Posouváme se, těší Nováka

Náhoda? „Je určitě skvělé, že vedení sehnalo peníze pro celou organizaci, ale není to tak, že by nám to předtím nešlo, protože jsme neměli sponzora,“ culí se Jan Novák, zkušený obránce, který ve Slavii s menšími přestávkami prožil posledních dvacet let.

Jaká je tedy příčina slávistického vzestupu?

Hrajeme dobře. Nějaké zápasy jsme vyhráli se štěstím, ale všechny jsme odmakali. Všichni kluci dřou a když se daří, všichni mají víc sebevědomí, než když máte sérii porážek. Pak je těžké se do toho dostat. Někteří se z toho nevyhrabou celou sezonu, třeba Jihlava nebo Prostějov.

Většina hráčů je mladá a nezkušená. Překvapují vás proto vaše výsledky?

Profesionální odpověď by měla asi znít, že mě to vůbec nepřekvapilo, ale od srdce musím přiznat, že jsem nepočítal s tím, že bychom mohli atakovat nejvyšší příčky. Takové výsledky jsem si spíš jen přál. Hrozně důležité je odhodlání hráčů. Všichni chceme dělat čest a dobré jméno Slavii i novému sponzorovi. Věřím, že jeho přítomnost bude mít vliv na budoucnost klubu a přiláká další.

Má díky partnerovi Slavia o něco větší ambice?

Do budoucna tady ambice určitě jsou. Slavia by chtěla hrát extraliga, ale je to dlouhá cesta i mimo led.

Takže cílem je být v příště sezoně mezi špičkou první ligy?

Abyste byli suveréni jako České Budějovice, na to potřebujete strašně moc financí. Všichni v klubu dělají maximum, ale se peníze sehnaly. Je to proces, nejde to hned. Nemůžete se upínat, že postoupíte do extraligy bez toho, abyste v ní byli schopni fungovat.

Ve Slavii jste toho zažil spoustu. Jaký máte dojem z nového majitele, kterému na klubu očividně záleží a který má představu, že by se do jeho vedení zapojili hráči jako Roman Červenka a další?

Nemyslím si, že by předchozím majitelům na Slavii nezáleželo, ale teď je to nastavené trochu jinak. Pár kluků přislíbilo, že do klubu vstoupí. Hlavně aby to tak bylo. Ať je to Červus nebo další odchovanci, kteří hrajou ještě v Americe a kteří by o to snad projevili zájem. Pak by v návaznosti mohly projevit zájem další firmy. Nové vedení je fajn, dělá maximum, my si z pozice hráčů nemáme na co stěžovat. Máme všechno, co profesionální hokejista potřebuje a hlavně kvalitní zázemí. Jsme jedině rádi, jak to funguje a vracíme to výsledky. Doufám, že jsme přilákali trochu víc lidí. Všichni mají jasnou vizi a cíl posunout Slavii ve všech kategoriích dopředu: v áčku, juniorech, dorostu i ostatních mládežnických kategoriích. Všem tu na hokeji záleží a mají jako prvořadou věc dotáhnout Slavii co nejdál.

Jan Novák s Pavlem Kolaříkem.

Kam to chcete v téhle sezoně dotáhnout vy?

S průběhem sezony se cíle zvedají. V září jsme chtěli být do osmičky, když to vyšlo, tak jsme si dali za cíl šestku, což nás posunuje, abychom hráli naplno, nic nevypouštěli a vyhnuli se předkolu, kde nevíte, na koho narazíte. Byla by škoda skončit tak brzy. Uvidíme, ještě je dost bodů ve hře. Chceme odehrát kvalitní zápasy a přilákat lidi na hokej.

Je vám 40 let, jak dlouho budete ještě hrát?

Ještě dlouho. Dělám pro to maximum, abych tady ještě chvíli byl. O konci vůbec nepřemýšlím.

Zkusíte překonat Jágra?

Ne ne, mně stačí Pavel Kolařík, který hrál do pětačtyřiceti. Teď na něj zrovna koukám, jak trénuje děti. Ale i jeho asi překonat nepůjde. Zatím ale fakt končit nechci. Hokej mě baví, naplňuje a myslím, že mám klukům pořád co dát. Když jsem na ledě, tak ještě nehořím.