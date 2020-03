Divoké měsíce hokejové Slavie. Výher jsme si nevážili, litují v klubu

„Hráči si nevážili výsledků. Nepracovali tak, jak měli. Už ke konci vítězné série bylo poznat, že přístup některých hráčů není stoprocentní,“ zamýšlí se nad důvody následného krachu trenér Miloš Říha mladší.

Přitom ještě na začátku února porazili sešívaní Porubu 6:3 a přidali už osmou výhru v řadě. Slušný počin na tým, který před startem ročníku jen opatrně pomýšlel na postup do play off.

„Ať je to úplně fér k trenérům a realizačnímu týmu, nemůžeme říct, že jsme jim na to dali rozpočet,“ uznal v červnovém rozhovoru pro iDNES.cz nový majitel klubu Stanislav Tichý. „Ale po loňských zkušenostech věříme, že pokud naše možnosti dobře zúročíme, mohli bychom play off udělat.“

Vida, povedlo se. A jak! Slavia postoupila do nadstavbové fáze o umístění v play off z nečekané páté příčky, díky vítězné šňůře se ještě v polovině února přetahovala o třetí místo.

„V tu chvíli jsme si mysleli, že nám půjde všechno samo,“ ohlíží se kapitán Jan Novák. „Uspokojení nás svázalo, pokora k soupeři se vytratila. Nebyli jsme koncentrovaní na tréninky ani na zápasy a navalilo se to tím způsobem, že tady teď máme šňůru sedmi proher.“

Vrcholem krize pak byl pondělní debakl 1:12 na ledě suverénních Českých Budějovic. Slavia sice vedla po trefě Kuťáka, ovšem následoval hororový zbytek zápasu a dvanáct gólů ve slávistické brance. „Něco takového jsem ještě nezažil, v dospělém hokeji ne. Bylo to ostudné, k tomu je snad lepší se ani nevracet,“ styděl se obránce Novák.

Kouč Říha s ním byl zajedno. „Tolik gólů jsem taky nikdy nezažil. Ale věřím, že ta facka byla dostatečná na to, aby si mužstvo sedlo na zadek. Vím, že se tak stalo,“ připomněl trenér mnohem vydařenější následující utkání.

I v něm sice Slavia ve středu Přerovu podlehla (2:4), k vidění už byl ale mnohem pracovitější výkon týmu. Na ukončení černé série to však znovu nestačilo. „Když pominu világoš v Budějovicích, nebyli jsme vždycky horší. Nervozita nám ale chvílemi svazuje ruce. Co nám tam dřív se štěstím padalo, už teď nepadá. Cítíte pak větší tlak, každý si to bere víc, než by měl. Všichni do toho přitom dáváme maximum,“ ujišťuje Novák.

Obránce a kapitán Slavie Jan Novák (vlevo) a trenér Miloš Říha mladší.

„Teď už všichni makají naplno, nikdo na to nekašle. Jen se nám to nedaří strhnout na naši stranu. Hráči se zbytečně stresují,“ mluví v podobném tónu Říha. Jeho mužstvo teď čeká poslední zápas před play off, který rozhodne o tom, v jaké fázi jej slávisté začnou. Pokud v sobotu získají proti Litoměřicím alespoň bod, mají jisté čtvrtfinále. V případě nulového bodového zisku v přímém souboji půjdou Pražané do předkola.

I přes současnou krizi se však obě persony týmu shodnou na tom, že se z pohledu Slavie jedná o mimořádně úspěšnou sezonu. „Na rovinu – rozpočtově nepatříme do první poloviny tabulky. V přípravě jsme vyhráli jediný zápas, do sezony jsme šli se strachem a respektem. Právě díky tomu se nám ale povedlo vypracovat tak vysoko,“ vysvětluje úspěšné tažení Říha.

„Nikdo z nás tohle nečekal,“ souhlasí Novák, jenž naposledy oslavil 800. utkání v sešívaném dresu. Víc než on jich v klubové historii nastřádali Marek Tomica (812), Petr Kadlec (1 013) a Pavel Kolařík (1 122). „S jídlem ale roste chuť. Když se nám dařilo, pomalu nás pasovali na postup do extraligy. Teď jsme zpátky v realitě.“

V době vítězné lednové šňůry navíc Slavia ohlásila příchod čínského partnera, firmy Xiaomi. Je i tohle impuls, který hráčskou kabinu dokáže povzbudit? „To je spíš něco pro majitele a klub. Podmínky pro nás hráče zůstávají stejně dobré. Závazky vůči nám byly a jsou placené včas. Pro klub to ale bude určitě finanční injekce. Uvidíme, jak to bude do budoucna,“ říká Novák.