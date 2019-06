Nový majitel hokejové Slavie: Číňané peníze nepošlou, ale chceme play off

Ačkoli dobře ví, že ještě nedávno věhlasnou značku ze dne na den nevzkřísí, postupnými kroky chce Tichý dvojnásobného českého mistra vrátit zpět na výsluní.

Už jen návrat do extraligy je však v nejbližší době málo reálný. Co vás vedlo ke koupi klubu?

Slavia pro mě znamená hodně. Kdyby to tak nebylo, tak bych do ní nikdy nevstoupil. Majetkový vstup do klubu musíte mít podpořený emocemi a vztahem k němu. Z ekonomických či jiných důvodů to u hokeje asi nebude.

Takže když se vyskytla možnost Slavii koupit, vůbec jste neváhal?

Já jsem tu možnost neměl, bylo to obráceně. V představenstvu jsem působil od srpna 2018 do ledna 2019 a postupem času jsme se s panem Pitterem, předchozím majitelem, nedohodli na nějakých věcech, proto jsem v půlce ledna na pozici v představenstvu rezignoval. Zhruba po měsíci jsem mu poslal nabídku na odkoupení klubu. Bylo to spíš impulzivní než nějak promyšlené.

Bral jste tento krok jako samozřejmost?

To ani ne. Trvalo mi asi měsíc, než jsem tu nabídku poslal. Pak už jsem naopak jen čekal, jak se rozhodne pan Pitter. Nebylo to tak, že bych nabídku dostal já a přemýšlel o ní.

Majitelem klubu HC Slavia Praha jste tři měsíce. Jaké byly?

Pracovní, ale zároveň zajímavé. Díky tomu, že jsem působil v klubu už dva roky, to nebyl skok do neznáma. Nejintenzivněji jsem se věnoval shánění partnerů a rozdělení kompetencí, nepatrnému přenastavení uvnitř managementu klubu a obsazení funkce sportovního manažera, které se povedlo téměř okamžitě po mém majetkovém vstupu do klubu.

Zmínil jste neshody s panem Pitterem, můžete být konkrétní?

Je to úplně prosté - dva lidé mají spolu firmu a úplně si nerozumějí. Na něco nemají stejný pohled, tak se rozejdou. Byly to naprosto běžné věci. Přijde mi zbytečné, abych byl konkrétní.

Jako prioritu jste si určil vybudování obchodního oddělení, které ve Slavii předtím chybělo.

Je to určitě prvořadým úkolem. Partnery potřebujete, za jejich peníze můžete postavit kvalitní kádr a věnovat se mládeži. Já osobně na tom pracuji velice intenzivně. Nějaké ovoce z této práce už přichází, ale je to dlouhodobý proces, od prvních schůzek po domluvu finanční podpory to zabere třeba šest sedm měsíců.

Jak je možné, že takové oddělení v klubu nefungovalo?

Z doslechu vím, že minulý majoritní akcionář se nepohodl s tehdejším šéfem obchodního oddělení, načež partneři Slavii opustili. Ale proč konkrétně oddělení zaniklo, netuším.

Jaké další úkoly jste si dal?

Stabilizaci klubu a totální splacení všech pohledávek. Není to nic strašného, určitě se s tím dá v normálním režimu pracovat a vypořádat. Do dvou sezon bychom chtěli bojovat o vyšší patra této soutěže.

Je tedy cílem pro příští sezonu play off?

To určitě. Nebaví nás končit na nepostupových místech. Ať je to zároveň úplně fér k trenérům a realizačnímu týmu, tak nemůžeme říct, že jsme jim na to dali rozpočet, který by to měl garantovat. Ale po loňských zkušenostech věříme, že pokud naše možnosti dobře zúročíme, mohli bychom play off tentokrát udělat.

Výrazně omlazený kádr po velkou část minulé sezony příjemně překvapoval. Budete na to znovu spoléhat?

Naše ekonomická situace se k práci s mladými hráči nabízí. Je naším cílem vzít si co nejvíc pozitivního z minulé sezony a z toho co nejvíc opakovat. Na začátku uplynulé sezony se tým skvěle chytil a udělal šňůru bodů, chvíli byl na šestém místě, což neodpovídalo reálným kvalitám týmu. Ale bylo to parádní.

Stanislav Tichý Vizitka Je spolumajitelem a jednatelem společnosti DT – EXPERT s.r.o., která se 22 let pohybuje na trhu v oblasti návrhů a realizací především komerčních interiérů .

. V lednu 2017 vstoupil do hokejové Slavie jako externí spolupracovník a na starosti měl především úsek mládeže. Zároveň se podílel na zajišťování nových partnerů pro klub.

vstoupil do hokejové Slavie jako externí spolupracovník a na starosti měl především úsek mládeže. Zároveň se podílel na zajišťování nových partnerů pro klub. Od 16. 8. 2018 do 19. 1. 2019 působil jako člen představenstva.

působil jako člen představenstva. 20. 3. 2019 se stal prostřednictvím společnosti DT Expert pro sport s.r.o. novým majoritním akcionářem Slavie a předsedou představenstva klubu.

Plánujete i modernizaci či rekonstrukci stadionu v Edenu?

My každý rok upravujeme, modernizujeme a rekonstruujeme. Ale není to v hledišti ani na ledové ploše. Investice probíhají z devadesáti procent do zázemí pro mládež. Neustále zlepšujeme centrum mládeže, kde je dětská posilovna, střelnice, pingpongový stůl. Děti tam mají stoly, kde si můžou udělat domácí úkoly, je tam s nimi vychovatelka. Postavila se rozcvičovna, která je nalepená na stadion. Totálně se zrekonstruovaly všechny šatny mládeže. Tohle zázemí za posledních pět let doznalo ohromných změn.

Kdyby se však povedl postup do extraligy, kde by Slavia hrála?

To by se muselo řešit. Pokud bychom postoupili, možná by nám na rok udělili výjimku, ta by ale nic nevyřešila. Je složité na to teď odpovídat. Pokud by zde byl kromě mě ještě nějaký jiný spolumajitel, dokázal by třeba postavit nový stadion, případně tento totálně zmodernizovat. Nebo by se muselo hrát někde jinde. Podle mě se tenhle stadion nedá snadno upravit tak, aby odpovídal extraligovým normám.

Fotbalová Slavie stojí v současnosti na čínském kapitálu, je to v plánu také v hokeji?

Jsem s lidmi z managementu fotbalové Slavie v kontaktu. Na spolupráci jsme domluvení. Není to však zatím o tom, že nám budou posílat peníze. Bude to spolupráce na úrovni marketingu nebo společných akcí.

Od sezony 2012/13 začal pozvolný pokles klubu. Kde se stala chyba?

K tomu vůbec nemám relevantní informace, které bych mohl poskytnout. Dohadujeme se o tom se známými v hospodě u piva, ale nic víc. Je to spíš otázka na pány Benýška nebo Pittera, kteří tu tenkrát byli.

Současný hlavní trenér Miloš Říha mladší během mistrovství světa neoficiálně působil u české reprezentace. Šlo o domluvu klubu se svazem?

Tahle domluva vznikla ještě mezi Milošem Říhou a Vláďou Pitterem, tedy když jsem nebyl majitelem. Já ji respektoval, ale vůbec nevím, jak vznikala. Samozřejmě jsem věděl, že na světovém šampionátu byl a co tam dělal.

Když jsme u trenérů - na instagramovém účtu Slavie jste nedávno přáli k narozeninám bývalému kouči Vladimíru Růžičkovi. Ten se v minulosti přitom nerozešel s klubem v dobrém.

V březnu jsme dali s panem Mezlíkem (Jakub Mezlík, tiskový mluvčí Slavie)dohromady seznam bývalých hráčů, kteří toho pro klub spoustu udělali. Pan Růžička nebyl první, před ním jsme přáli Viktoru Ujčíkovi. Pan Růžička, ať se stalo, co se stalo, je prostě neoddiskutovatelnou osobností klubu a stojí jak za postupem do extraligy, tak za oběma tituly.