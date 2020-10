Hokejisté Havířova jsou v karanténě a odloží si čtyři zápasy první ligy

„A-tým AZetu, poté co byl jeden z jeho hráčů pozitivně testován na covid-19, nastupuje dnešním dnem do karantény. Ta potrvá do 14. října. Všechny zápasy, které se měly v této době odehrát, jsou odloženy,“ uvedli zástupci Havířova na klubovém webu.

Havířov hrál naposledy v pondělí ve Vsetíně, kde podlehl 2:4. Jeho středeční utkání doma s Kolínem bylo již dříve odloženo kvůli karanténě středočeského soupeře. Z dosavadních pěti zápasů má Havířov na kontě pět bodů a patří mu v neúplné tabulce 13. místo.

Hrát se v sobotu nebude ani duel Kladna s Jihlavou, které se dohodly na odkladu na 7. listopadu, a zápas Vrchlabí s Třebíčí, která je stále v karanténě. Horácká Slavia nehrála ani ve středu proti Šumperku a příští týden měla odloženou i pondělní dohrávku 1. kola s Frýdkem-Místkem a duel středečního 9. dějství s Kladnem. Nově k tomu přibude zápas v sobotu 10. října v Přerově a možná i o čtyři dny později doma se Vsetínem.

„První skupina hráčů, u které se prokázala nemoc covid-19, se zítra začne vracet do tréninku na ledě. Společně se budeme připravovat na další průběh sezony, nicméně druhé testy odhalily onemocnění u dalších hráčů, což pro ně znamená karanténu,“ uvedl na klubovém webu hlavní trenér a sportovní manažer Třebíče Roman Mejzlík.

„To samozřejmě nejsou povzbudivé informace, ale musíme se s tím popasovat. Tak to zkrátka je. Do zápasového rytmu bychom mohli opět zasáhnout zhruba kolem 14. října. Rozhodne ale přirozeně aktuální vývoj,“ dodal Mejzlík.

Ve středu se v duelu na Slavii vrátili do hry hokejisté Přerova, kteří si předtím z preventivních důvodů odložili sobotní zápas 5. kola v Havířově i pondělní domácí utkání s Litoměřicemi. Zubři už byli v karanténě kvůli pozitivnímu nálezu v týmu na covid-19 od 9. září a museli si přesunout úvodní dva zápasy druhé nejvyšší soutěže.

V karanténě byli před startem sezony hokejisté Ústí nad Labem, kterým stačilo odložit o dva dny duel úvodního kola na Slavii. Následně zasáhl covid-19 do programu vedle Třebíče a Přerova také Kadani, Vrchlabí, Frýdku-Místku, Kolínu a jejich soupeřům. Kolín po karanténě opět nastoupí poprvé v sobotu doma proti Ústí nad Labem.