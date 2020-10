Havířovští hokejisté jsou v karanténě a procházejí testy, Třinec byl připraven

„Přijeli jsme v pondělí ze Vsetína (2:4) a druhý den nám volal, že má teploty a není mu dobře. Vyšetření ukázalo, že má covid,“ řekl havířovský trenér Jiří Režnar.

Zástupci klubu na svých webových stránkách uvedli, že je prvoligové mužstvo v karanténě. „Podle dalších testů se ale teprve ukáže, zda je nemocných více lidí, anebo jen ten jeden,“ podotkl Režnar.

Karanténa by podle něj byla velká komplikace. „Před třemi týdny náš tým působil tak nějak uondaně, ale teď hra dostávala jiskru a zase jsme spadli. Uvidíme, jak to bude vypadat, protože s něčím takovým se setkáváme poprvé,“ řekl Jiří Režnar.

Upozornil, že další postup bude záležet na hygienicích. Havířovští by měli být v karanténě do 14. října. To znamená odložení domácích zápasů tuto sobotu s Litoměřicemi a příští s Porubou a venkovních ve středu v Praze se Slavií a 14. října v Jihlavě. Nehledě na to, že Havířovští nehráli ani ve středu ve své hale s Kolínem, jelikož ten byl v karanténě už dříve.

Z moravskoslezských extraligových a prvoligových mužstev už prošli karanténou hokejisté Poruby, Frýdku-Místku a Vítkovic. A od 27. září jsou v ní Oceláři Třinec.

Oceláři byli nachystaní

Třinečtí byli na případnou karanténu připraveni. „Trenér Varaďa se už před měsícem dohodl s kondičním trenérem Markem Grycem, že připraví program, pokud by hráči museli zůstat doma,“ řekl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Upozornil, že ti, kteří měli negativní testy, se připravují podle daného programu. „Hráči, co mají covid s příznaky, se léčí. Ti, kteří byli pozitivní a neměli zdravotní potíže, by neměli trénovat,“ uvedl Peterek.

Klub hokejistům hned v den, kdy byli testováni, zapůjčil domů potřebné vybavení, aby mohli plnit tréninkový plán. „Navíc jsme z naší posilovny těm, co je nemají, rozvezli cyklistické trenažéry nebo airbike,“ řekl Jan Peterek. „Pokud vše půjde dobře, první várka kluků by se na společném tréninku měla sejít v první polovině října.“