Tradiční derby na špatném ledu Jihlava zvládla. A co posily?

V úterním vzájemném zápase mezi tradičními prvoligovými rivaly se po řádné hrací době zrodila remíza 2:2. O tu se v 57. minutě postaral svým vyrovnáním třebíčský útočník Robert Havlát.



„Dojížděl jsem do třetiny jako poslední hráč. Martin Padrnos zblokoval střelu, odrazilo se to ke mně. Koukl jsem se, viděl jsem, že jedu do třech jihlavských hráčů,“ popisoval v rozhovoru pro klubový web jedenadvacetiletý útočník.

„Tak jsem řekl, že něco vymyslím, něco zkusím. Prostě jsem si puk podhodil pod nohou,“ popsal s úsměvem, jak se dostal k zakončení. „Naštěstí to vyšlo a jsem za to rád.“

Třebíč tak podruhé v utkání dokázala smazat jednobrankový náskok soupeře. „Od druhé třetiny šel náš výkon nahoru a vygradovalo to na konci. Což je super,“ měl radost Havlát. „V sezoně bychom brali bod, ale tentokrát škoda, že jsme tu výhru na konci neurvali.“

Naopak v nájezdech rozhodli o svém vítězství hostující hráči, kteří se mohli opřít o bezchybný výkon jihlavského brankáře Jana Brože. „Bylo to ale jenom o štěstí. Led byl už fakt špatný, klukům to utíkalo. A když na mě při posledním pokusu někdo vystřelil, myslím, že puk trefil tyčku a mně nohu,“ připustil v rozhovoru pro web Dukly Brož.

Ani jeden z trenérů výsledek úterního duelu rozhodně nepřeceňoval. „Zápasy s Třebíčí, co si budeme povídat, jsou pořád stejné. Ať přípravné utkání, nebo mistrák, bojuje se na obou stranách,“ připustil jihlavský kouč Petr Vlk. „Dneska nám to tam třikrát čtyřikrát zvonilo, soupeř byl pracovitý a nám to jen ukázalo další věci, na kterých je třeba pracovat,“ doplnil.

Jihlava uzavírá hráčský kádr, Třebíč asi ještě bude zkoušet

Dukla po redukci kádru na začátku tohoto týdne, kdy ze sedmi testovaných hráčů zůstali obránci René Piegl, Robin Staněk a útočníci Milan Davídek, Peter Lichanec a Jiří Fronk, další zásahy do sestavy nechystá.

„Už moc změn nebude, chyběli nám jen dva hráči,“ okomentoval Vlk třebíčskou absenci Pohla a Jiránka. Naopak třebíčský trenér další změny nevyloučil. „S kádrem bychom do pátku ještě chtěli něco udělat. Jedná se o tom, jestli by nějací kluci do útoku nemohli na dva zápasy přijít na zkoušku,“ prozradil Martin Sobotka, kterého potěšil příchod obránce Karla Nedbala.

„Pro něj je asi trochu zklamání, že se pro úvod sezony zase nepropracoval do kádru Pardubic,“ připouští Sobotka. „Ale pro mě je to výborná zpráva, protože je to pro nás obrovská posila, a věřím tomu, že nám v sezoně pomůže,“ doplnil třebíčský kouč.