Zastaralý stadion zkusí hokejová Jihlava oživit legendami

Když se v polovině května Emil Kristek, dlouholetý sportovní funkcionář, stal novým výkonným ředitelem prvoligového hokejového klubu z Jihlavy, věděl, že jde do klubu s obrovským renomé.

„Dukla Jihlava nepotřebuje lepší značku, ta už ji má. To bude super značka nadosmrti,“ tvrdí padesátiletý manažer. „Je to obrovský pojem legendárních hokejistů a trenérů.“ Jihlavský klub v dobách své největší slávy hned dvanáctkrát vyhrál Československou ligu a byl líhní a zároveň zásobárnou československé reprezentace.

Jména hráčů jako Jaroslav a Jiří Holíkové, Jan Suchý, Josef Augusta, Jan Klapáč, Jaroslav Benák, Milan Chalupa, Oldřich Válek, Viktor Ujčík či trenérské osobnosti Jaroslav Pitner a Stanislav Neveselý znala doslova celá republika, potažmo celý hokejový svět.

Horácký zimní stadion? V Evropě mají i horší haly

Jenže současnost Dukly je o poznání skromnější. Za posledních dvacet let hrál jihlavský klub jen dvě sezony nejvyšší domácí soutěž, zbytek času nedobrovolně tráví v první lize.

Za hlavní problém jihlavského hokeje je často označován Horácký zimní stadion. Stav slavné haly, otevřené 31. prosince 1955, je podle mnohých tristní a neodpovídá svým zázemím 21. století.

Kristek je méně kritický. „Jezdil jsem s národním týmem po hokejovém světě. Byl jsem ve Švédsku, Finsku, Švýcarsku, v takových městečkách jako Jihlava. A byly tam daleko horší haly než Horácký zimní stadion,“ říká.

„Byly dřevěné, málem kdyby se o to člověk opřel, tak by to spadlo. Ale byl tam jediný zásadní rozdíl: haly byly čisté, všude to mělo neuvěřitelný nádech. Byla to muzea místního hokeje a jeho legend,“ všiml si Kristek.

Ten proto i v Jihlavě, kde se zásadní rekonstrukce zimního stadionu teprve chystá, začal na zázemí Dukly pracovat.

„Nový zimák to úplně nebude, ale bude příjemnější,“ slibuje výkonný manažer. „Se zázemím je to velmi složité, ale snažíme se dělat kroky, které budou přijatelné. Jsem zastáncem pořádku a čistoty. Pracujeme na tom, aby to tady lépe vypadalo,“ prozradil. „Myslím, že až přijdou fanoušci na první ligové zápasy, budou mile překvapeni,“ zmiňuje termín poloviny září, kdy startuje nový ročník Chance ligy.

Jisté je, že na nové zázemí se mohou těšit novináři, v dosavadním tiskovém středisku pak vznikl prostor pro legendy.

„Myslím, že pro ně máme veliké překvapení, budou spokojení,“ věří. „Měli bychom se o tyto legendy postarat, zapojit je do aktuálního dění v klubu, využívat je třeba i k obchodním jednáním.“

Nový vzhled starého stadionu fanoušci částečně viděli už při prvních domácích přípravných zápasech. Na „plášti“ slavného stánku přibyla mimo jiné obří plachta legend Dukly s nápisem: „Minulost a historie, kterou nelze nahradit.“

Do Jihlavy minulý týden zavítala také česká reprezentace, která zde měla týdenní kemp a proti Dukle sehrála i modelové utkání.

„Je to zase vizitka klubu, že si na svazu vůbec vyberou Jihlavu. To je pro nás obrovská čest,“ pochvaluje si Kristek. „Jsem nesmírně rád, že tady byli. I když jsem i trošku naštvaný, že stadion ještě nebyl úplně připravený. Nebylo to tak, jak bych si představoval. Já jsem na ten branding (brand = značka – pozn. red.), image. Aby to trošku vypadalo.“

S úpravami pomohou fanoušci

Na současných úpravách stadionu se mohou podílet i fanoušci. „Musíme to udělat sami, svévolně. Že bychom na úpravu měli peníze, to nemáme. Pomáhají nám ale hodně některé firmy, za což jim děkuji. Moc si toho vážíme,“ říká Kristek.

„Na 31. srpna pak máme domluvenou brigádu s Rosťou Krutišem ze Spolku fanoušků,“ zmiňuje Kristek. „Fanoušci tu mají opravdu velké srdce. Cítím to tady jako druhou Bohemku,“ zmiňuje pražský fotbalový klub, ve kterém v minulosti působil.