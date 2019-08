Čeští hokejisté porazili v tréninkových zápasech dvakrát Jihlavu

Z 36 členů výběru Miloše Říhy na kempu adeptů národního mužstva nezasáhli do zápasů jen brankáři David Rittich z Calgary a Daniel Vladař z Bostonu. Rittich na přání svého klubu a Vladař kvůli drobnému zranění. Obránci Daniel Bukač a Daniel Gazda oblékli dres Jihlavy.

V první z duelů, v kterých například v případě vyloučení bylo nařízeno trestné střílení nebo se hrála přesilovka pouze minutu, vedla Dukla po brance Josefa Skořepy, ale ve 13. minutě vyrovnal Radim Zohorna a v druhém dějství otočili výsledek obránce Dominik Mašín a útočník Matyáš Kantner.

V druhém utkání se prosadil v polovině první třetiny jen Jiří Fronk z domácí Dukly. V druhé dvacetiminutovce otočili výsledek bek David Sklenička z trestného střílení a další zadák Petr Kalina. Druhé klání nedohrál kvůli zranění útočník David Cienciala.

„Byl to pěkný zážitek si tady zahrát proti Dukle. Vyrůstal jsem tady a naučil jsem se tu hokej. Byl to tady můj druhý domov a jsem rád, že jsem tady mohl ten týden strávit,“ řekl útočník Adam Musil. U stropu Horáckého stadionu je mezi legendami vyvěšen i dres jeho dědy Jaroslava Holíka i prastrýce Jiřího Holíka. „Udělali tady hodně práci a myslím, že si to zaslouží. Na tomto zimáku je velká historie,“ doplnila nová posila Liberce.

Přivítal, že se domluvil duel s Duklou místo původně plánovaného utkání jen mezi reprezentanti. Ti loni v Přerově hráli proti sobě rozděleni na týmy Čech a Moravy. „Hráli jsme proti sobě už od neděle do středy, takže to byla taková hezká změna, že jsme si mohli zahrát proti Dukle,“ dodal Musil, který má na kontě osm startů za národní tým z loňského roku.