Přichází Poletín. Jihlavská Dukla získala centimetry i zkušenosti

Útok Dukly v pondělí zkvalitnil osmadvacetiletý odchovanec pražské Slavie Michal Poletín. Urostlý chasník se zkušenostmi z Plzně, Chomutova, Zlína a Vítkovic.

„S Michalem jsme byli celkem rychle dohodnuti na znění smlouvy, pokud by podepsal v Dukle,“ popisuje na klubovém webu jednatel jihlavského klubu Bedřich Ščerban. „Zbývalo jediné, aby se rozhodl pro nás. Termín pro konečné slovo byl pátek.“

Hokejové menu Úterní přípravné zápasy Třebíč – Žďár nad Sázavou 17.30

Havlíčkův Brod – Kolín 18.00

Jihlava – Prostějov 18.00

Tábor – M. Budějovice 18.00

Poletínovou prioritou však zůstávala nejvyšší soutěž. „Měl jsem nějaká jednání s extraligovými týmy, která zatím nedopadla,“ vysvětluje. „Dnes (v pondělí) jsem podepsal smlouvu v Dukle na dva roky, s tím, že máme s panem Ščerbanem dohodu. Kdyby přišla nějaká nabídka z extraligy, že se o tom budeme bavit.“

Poletín se stal první výraznou letní posilou Dukly. Už jeho postava napovídá, co od něj mohou fanoušci očekávat. „Vždycky jsem se snažil hrát hodně před bránou, budu se tlačit do střelby a tvrdit muziku,“ slíbil Poletín. Ten by se jihlavským fanouškům mohl poprvé představit v dnešním přípravném duelu s Prostějovem.