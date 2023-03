Sedlákova magie čísla 23 zafungovala. A Berani sahají po finále

Jenyš: Finále se Zlínem? Každého to už napadlo Loni v ambiciózní Porubě sledoval play off Chance ligy v nevděčné roli diváka. O to více si Pavel Jenyš užívá letošní vsetínskou jízdu, kterou v semifinálové sérii s Prostějovem akceleroval dvěma vítěznými góly do průběžného stavu 3:1 na zápasy. „Loni jsme měli skvělý tým, bohužel se to nepovedlo. Věřím, že to letos dotáhneme do šťastného konce,“ věří Jenyš. Což v případě šestinásobných extraligových šampionů znamená jediné – návrat mezi tuzemskou elitu. Čtvrtfinále proti Jihlavě zvládli Jenyš a spol. bleskově ve třech zápasech, v sobotu můžou podobně rychle ukončit i druhou sérii. „Z vlastních zkušeností vím, že nejtěžší jsou první, třetí a pátý zápas,“ tvrdí Jenyš, který si zahrál play off v zámořských soutěžích, Košicích a také v rodné Kometě Brno. V základní části ladili Vsetínští detaily, ve vyřazovací to pak rozbalili. Soupeře deptají i tím, že všech šest zápasů vyhráli nejtěsnějším rozdílem gólu. „V sezoně jsme byli schopni utkání ze stavu 3:0 sami zkomplikovat na 3:3. Teď to dokážeme odbránit, i když hrajeme tři minuty v oslabení,“ těší Jenyše, který tvrdí muziku ve čtvrté vsetínské lajně. „Mám jinou roli, než na kterou jsem zvyklý. Naším hlavním úkolem je odehrát střídání s nulou, co nejvíce to soupeři znepříjemnit, vybojovat buly v útočném pásmu,“ shrnul Jenyš. I z minima ale dokázal v sérii vytěžit maximum. Trefil se v prvním i ve čtvrtém utkání, oba jeho góly nesly vítězný punc. „Je to parádní,“ raduje se ze svého příspěvku. A věří, že v sobotu před zaplněným Lapačem mužstvo semifinálové dílo dokončí. „Asi se budu opakovat, ale vsetínští fanoušci jsou neskuteční. Když zavřu oči a slyším, jak fandí, nepochyboval bych, že je vyprodáno,“ podotkl Jenyš. Na finále ještě nemyslí. Dobře ale vnímá, že se v něm může Vsetín střetnout se svým úhlavním rivalem ze Zlína. „Každého to už určitě napadlo.“