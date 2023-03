Hokejisté Zlína a Vsetína jsou výhru od postupu do finále první ligy

Hokejisty Zlína a Vsetína dělí jediná výhra od postupu do finále play off první ligy, po čtvrtých semifinálových zápasech vedou 3:1. Zlínští Berani, kteří bojují o návrat do extraligy, zdolali doma vítěze základní části Třebíč 3:2 po samostatných nájezdech. Loňský finalista druhé nejvyšší soutěže Vsetín vyhrál v Prostějově 3:2. Páté zápasy sérií na čtyři vítězné se hrají v sobotu v Třebíči a ve Vsetíně.