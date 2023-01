Třebíč zdolala Přerov a v čele první ligy předstihla Porubu

Třebíč se dostala do pozice lídra díky třetí výhře z posledních pěti utkání. V 29. minutě ji dostal do vedení v přesilové hře obránce Michal Furch. Při power play pojistil výsledek do prázdné branky 48 sekund před koncem Jakub Malý. Brankář Pavel Jekel udržel popáté v sezoně čisté konto.

Vsetín nastoupil i s útočníkem Radkem Čípem, který Valachy posílil z dánského Frederikshavnu. S novými spoluhráči se radoval po 128 sekundách, kdy využil přesilovou hru Fin Riku Sihvonen. V 16. minutě zvýšil náskok obránce Jiří Říha.

Ve druhé třetině se upravili Pavel Jenyš a Lotyš Daniels Berzinš už na 4:0. Výsledek zpečetil 83 sekund před koncem druhým gólem v utkání Říha. První čisté konto ve čtvrtém utkání za Vsetín po příchodu z Michalovců si připsal gólman Tomáš Vošvrda.

Zlín se ujal vedení v čase 3:32 díky brance Zdeňka Sedláka, za 41 sekund ale odpověděl Jiří Průžek. V 27. minutě v přesilové hře vrátil Beranům vedení Denis Kindl a za 78 sekund zvýšil na 3:1 Bedřich Köhler, který v 31. minutě využil přesilovku a přidal další branku.

Za 18 vteřin zkorigoval stav Průžek, jenž se prosadil také podruhé v utkání. V 32. minutě se zapsal znovu mezi střelce také Kindl, který po 31 sekundách třetí třetiny dovršil hattrick i celkové skóre. Draci prohráli podeváté za sebou a nezískali při této sérii ani bod.

Předposlední Pardubice B vyhrály v Litoměřicích 6:5 po samostatných nájezdech, připsaly si čtvrté vítězství z posledních pěti utkání a unikly Šumperku na rozdíl tří bodů. Shodně čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí se na tom podíleli Tomáš Svoboda a Jan Hruška.

Loňský vítěz první ligy Jihlava zabrala po sérii šesti porážek a deklasovala ve svém azylu v Pelhřimově Frýdek-Místek 7:1. Dvěma góly a jednou asistencí k tomu pomohl Tomáš Chlubna a dvakrát skóroval i Tomáš Havránek. Brankou se uvedla také ofenzivní posila z Českých Budějovic Václav Karabáček. Zkušený útočník Tomáš Čachotský, který naopak sezonu dohraje právě v Motoru, ještě přispěl bilancí 1+1.

Pražská Slavia vyhrála v Sokolově 5:3 a dosáhla na sedmou výhru z uplynulých osmi duelů. Hattrickem k tomu přispěl Tomáš Knotek. Prostějov porazil Kolín 3:1 a shodně gólem a asistencí k tomu pomohli bek Jan Bartko a útočník Jakub Illéš.

LHK Jestřábi Prostějov : SC Marimex Kolín 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) Góly:

21:58 Jansa (Venkrbec, Poledna)

22:49 Bartko (Vlach, Illéš)

30:15 Illéš (Vlach, Bartko) Góly:

56:22 D. Šedivý (Moravec, Cibák) Sestavy:

Pavelka (J. Němeček) – Valenta, Bartko, Poledna, Malák, Pěnčík, Staněk – Veselý, T. Jáchym, Jiránek – Hašek, Ostřížek, V. Burian – Jansa, Venkrbec, Slanina – Illéš, Vlach, Jandus. Sestavy:

Sajdl (Soukup) – Čáp, Piegl, Naar, Aubrecht, Zajíc, Cibák – Z. Král, Morong, Ouřada – Moravec, Korkiakoski, J. Sklenář – T. Jelínek, Matějček, Síla – D. Šedivý, J. Půček.

HC Dukla Jihlava : HC Frýdek-Místek 7:1 (1:0, 4:0, 2:1) Góly:

17:17 Čachotský (Skořepa)

22:17 Chlubna (Meluzín)

32:34 T. Havránek (Dundáček, Harkabus)

33:23 Karabáček (Chvátal)

38:12 T. Havránek (Čachotský)

44:24 Harkabus (Skořepa, Chlubna)

51:00 Chlubna (Dundáček, Harkabus) Góly:

54:15 Hotěk (Vrdlovec, Sova) Sestavy:

Beran (Chaloupek) – Bilčík, Chvátal, D. Kolář, Kachyňa, Dundáček, F. Kočí, Haman – Čachotský (A), Skořepa (C), T. Havránek – Harkabus (A), Menšík, Karabáček – Meluzín, Pořízek, Chlubna – Cachnín, Juda, V. Brož. Sestavy:

Mokry (34. Švančara) – Zeleňák, Homola, Jaroměřský, Kowalczyk, Sova, Žůrek, J. Adámek – Dostálek (A), Vrdlovec (C), Doktor – Lyszczarczyk, Haas, Hotěk – Bednář, Matěj, Klimša (A) – Geidl, Macháček, Ramik. Rozhodčí: Skopal, Svoboda – Beneš, Horažďovský Počet diváků: 534

HC Baník Sokolov : HC Slavia Praha 3:5 (2:2, 1:1, 0:2) Góly:

07:01 Berka (Benda, Chrpa)

16:26 Osmík (M. Rohan)

25:30 Hauser (Osmík, Kysela) Góly:

08:53 Knotek (Žejdl, Klikorka)

19:41 Žejdl

30:32 Knotek (Žovinec, Šmerha)

54:49 Knotek (Šmerha, Žovinec)

59:40 Kulda Sestavy:

Michajlov (Cichoň) – Klejna, J. Novák, M. Rohan, Tomek, Rulík, Weinhold, Benda – Vrhel, Kverka (A), J. Konečný – Chrpa, Zadražil, Berka – Hauser, Kysela, Osmík – Csamangó, T. Rohan (C), Mat. Adámek. Sestavy:

Málek (Volevecký) – Hejda, Klikorka, Křepelka, Žovinec, Szathmáry, Barák (A), Matyáš – Kulda, Žejdl (A), Všetečka – J. Brož, Knotek (C), Šmerha – Strnad, Kern, Mrňa – Curran, Havrda, Simon. Rozhodčí: Wagner, Čáp – Jindra, Štofa Počet diváků: 658

PSG Berani Zlín : DRACI PARS ŠUMPERK 6:2 (1:1, 4:1, 1:0) Góly:

03:32 Z. Sedlák (Suhrada, Kindl)

26:33 Kindl (Suhrada, Kratochvíl)

27:48 Köhler (Gago, Kubiš)

30:24 Kubiš (Köhler, Mrázek)

31:19 Kindl (Z. Sedlák)

40:31 Kindl (Kratochvíl, Gazda) Góly:

04:13 Průžek (Bartoš)

30:42 Průžek (Žálčík) Sestavy:

Huf (Honzík) – Gazda (A), Husa, Zbořil, Suhrada, Talafa, M. Novotný, A. Burian – Z. Sedlák, Kindl, Kratochvíl – Mrázek, Honejsek, Heš – Köhler (A), Gago, Kubiš (C) – Pospíšil, Hejcman, P. Sedláček. Sestavy:

Vondraš (31. Hamalčík) – Eliáš, Drtil (A), Dudycha, Kadeřávek, Kunst, Hrachovský – Žálčík (C), Bartoš (A), Průžek – Mácha, Šuhaj, Vildumetz – Š. Jelínek, Nedvídek, Matě. Svoboda – Jouza, Dubský, Bernat. Rozhodčí: Koziol, Rapák – Blažek, Peluha Počet diváků: 1 786

VHK ROBE Vsetín : HC RT TORAX Poruba 2011 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) Góly:

02:08 Sihvonen (Jenáček, Rob)

15:05 Říha (Jenyš)

24:36 Jenyš (Sihvonen, Přikryl)

26:57 Bērziņš (Klhůfek)

58:37 Říha (Přikryl, Sihvonen) Góly:

Sestavy:

Vošvrda (Žukov) – Smetana (A), O. Němec (A), Voženílek, Říha, Hryciow, Krajčík – Jenáček, Hořanský, Bērziņš – Rob (C), R. Půček, Klhůfek – Jenyš, Přikryl, Sihvonen – Š. Bláha, Lichanec, Berger. Sestavy:

O. Bláha (27. Dolejš) – Klimíček, Voráček, Doudera, Lemcke, Urbanec, A. Sedlák, Mlčák – Gřeš, Vachovec, Vehovský – Bernovský, Pšurný, Toman – Christov, Střondala, Hrníčko – Brodek, Karafiát, Häring. Rozhodčí: Valenta, Hucl – Vašíček, Kráľ. Počet diváků: 2011

SK Horácká Slavia Třebíč : HC ZUBR Přerov 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Góly:

28:39 Furch (Holec, D. Michálek)

59:12 Malý (Dočekal) Góly:

Sestavy:

Jekel (Mičán) – Tureček, Bořuta, Furch, Forman, Vodička, Poizl, Fajmon – Psota, Bittner, Dočekal – Ferda, D. Michálek, Holec – I. Sedláček, Malý, Vodný – Krliš, Šilhavý, Maty. Svoboda. Sestavy:

Postava (Stuchlík) – Chroboček, Gréč, Kudělka, R. Černý, Ševčík, Krisl, F. Němec – Jak. Svoboda, Pechanec, Březina – Ministr, F. Dvořák, Doležal – Jan Svoboda, Kratochvil, Indrák – Fencl, Macuh, Goiš.

HC Stadion Litoměřice : HC Dynamo Pardubice B 5:6N (2:4, 3:0, 0:1 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

07:34 J. Koláček (Ton)

09:31 P. Svoboda (Holý)

21:14 Ton (Cikhart, J. Koláček)

25:43 Jícha (Procházka, Hampl)

28:24 Holý (Procházka) Góly:

05:41 T. Svoboda (Hruška)

10:52 Hruška (T. Svoboda, T. Urban)

14:36 T. Svoboda (Hruška)

17:48 Hruška (T. Svoboda)

50:38 Kaplan

Kaut Sestavy:

T. Král (20. Sklíba) – Hampl, Jebavý (A), Š. Němec, Výtisk (C), J. Šedivý, Holý (A), Kroupa – Procházka, Jícha, P. Svoboda – Ton, J. Koláček, Slavíček – Cikhart, M. Vitouch, Krupička – Jiruš, Pártl, Brouček. Sestavy:

Klouček (Nečas) – Bukač, Zdráhal (A), Nedbal, Kubíček, Chabada, Drtina (A), Kaštánek – T. Urban, Hruška, T. Svoboda – Matýs, Kaut (C), O. Rohlík – Kaplan, P. Machač, Lichtag – Rouha, M. Machač, Půhoný. Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek – Belko, Baxa Počet diváků: 930