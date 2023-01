Doma nám to neskutečně svědčí, cení si třebíčský kouč Pokorný

Jen pro srovnání: druhý prvoligový celek z Vysočiny, Dukla Jihlava, má po devatenácti svých zápasech až na třináctém místě bodů 24. A rozhodně to není jenom o tom, že kvůli nepoužitelnému stadionu v krajském městě své zápasy hraje v Pelhřimově a Jindřichově Hradci.

„Pokud z dvaceti zápasů doma osmnáct vyhrajete a jen jednou prohrajete za tři body, tak to samozřejmě není standardní. Je to rarita, za kterou jsme strašně rádi,“ usmívá se trenér a sportovní manažer Horácké Slavie Třebíč Kamil Pokorný. „Je fakt, že doma nám to neskutečně svědčí.“

A bodový zisk z domácích zápasů se pak projevuje i v celkovém pořadí. Třebíč je aktuálně druhá. „Je to znát nejen na tabulce, ale i na tom, že mužstvo je v té sezoně relativně v klidu,“ pochvaluje si Pokorný.

Byli blízko další výhře

Toho pochopitelně nemohla příliš rozhodit ani středeční porážka s Prostějovem. „Byla za bod,“ připomíná výsledek 3:4 v prodloužení. „A bod se soupeřem, který má nesmírnou kvalitu, musíme brát. Není to žádná tragédie.“ Přitom také duel proti Jestřábům měly bílé hvězdy dobře rozehraný. „Jenže za stavu 3:1 jsme měli chvíli podržet výsledek. My jsme ale udělali chybu, soupeř za minutu snížil na 3:2 a vycítil, že nejsme v úplně optimálním rozpoložení,“ připustil Pokorný.

Jakub Malý (v bílém) z Třebíče v utkání s Prostějovem

Těsný náskok domácích dlouho hájil brankář Pavel Jekel. „Vyřešil tam spoustu nepříjemných situací,“ ocenil Pokorný. „Ale když jste pod tlakem, vždycky vyrovnání visí ve vzduchu. A my jsme dostali gól a 3:3 dvě minuty před koncem.“

Od vítězství Horáckou Slavii dělilo 123 vteřin. „Ono to vypadá, že jsme to už mohli udržet. Ale taky jsme gól mohli inkasovat už dávno předtím,“ přiznal Pokorný. „Je potřeba se na to podívat sportovně, soupeř byl od stavu 3:2 hodně aktivní. A my jsme zkrátka nebyli v té optimální formě.“

Třebíčští hokejisté (v bílém) a jejich prostějovští soupeři sledují zápas.

To se pak ukázalo i v prodloužení. „Měli jsme nabito na vítězství, první dvě šance v prodloužení jsme měli my. Z toho Míra Holec obrovskou,“ lituje Pokorný. „Jel sám na brankáře, ale nedal a Prostějov toho využil. Při zaváhání v rohu jsme ztratili kotouč a soupeř nás potrestal.“