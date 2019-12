Jeden bod ze Zlína je málo. Jsem naštvaný, láteřil vítkovický brankář

„Nebudu se teď uspokojovat tím, že máme jeden bod ze Zlína. Je to málo. Jsem naštvaný,“ prohlásil zklamaný vítkovický gólman Miroslav Svoboda, který předvedl v zápase 52 zákroků. „Hodně mi vadí, že jsme prohráli. Bojovali jsme, hrajeme dobře do obrany, jindy nám prodloužení jdou, nájezdy taky, chtěl jsem to vyhrát.“

Svobodu rozčílila hlavně situace, po níž padl rozhodující gól. Zlínský Bedřich Köhler dopíchl do branky puk, který zaklekl betony. „Puk jsem měl pocitově mezi betony. Říkal jsem to rozhodčímu, ale nevím, nechci se teď vyjadřovat. Dostat gól na 2:3 v prodloužení v naší situaci je špatné. Musíme dřít dál.“

Vítkovičtí nastoupili bez kapitána Jana Výtiska, který dostal dvouzápasovou stopku za zákrok na olomouckého Jana Knotka ze středečního domácího duelu (5:3). Rozhodčí rozhodčí Vladimír Pešina s Lukášem Bejčkem tento střet posoudili jako čistý, stejně jako televizní expert David Pospíšil.

„Je to čistý zákrok. Knotek o něm vůbec nevěděl, otáčel se s pukem a najel si do zdi. Výtisk tam jenom stál,“ uvedl Pospíšil při komentáři. Olomouc však dala podnět disciplinární komisi a její šéf Viktor Ujčík potrestal Výtiska stopkou na dva zápasy. „Zákrok nebyl veden ve vysoké nájezdové rychlosti, hráč se před ním neodrazil a držel ruce u těla. Při střetu, vedeném se značnou intenzitou, ale zasáhl soupeře ramenem přímým úderem do obličeje tak, že zápas nedokončil,“ vysvětloval Ujčík.

„Naprosto čistý zákrok, stopka na dva zápasy je neoprávněná. Hokej se s hlavou dole nehraje, potom to občas trochu zabolí. Ukázkový strom. Za to by Jan Výtisk měl dostat prémie, a ne stopku,“ oponoval na Facebooku bývalý extraligový bek Petr Jurečka.

Šéf disciplinární komise řešil i olomouckou stížnost na zákrok Alexandra Malleta na Zbyňka Irgla. „Mallet při zákroku neoddělil ruce od těla a při střetu, vedeném primárně na oblast ramene, nedošlo k přímému zásahu hlavy,“ sdělil Ujčík a nechal Malleta bez trestu.