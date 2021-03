Hokejisté Zlína testují v závěru sezony testují nadějné mladíky

Po sedmnáctiletém benjamínkovi Lukáši Chludilovi, který v neděli nastoupil už počtvrté, si při porážce 4:6 s Vítkovicemi odbyl extraligovou premiéru další forvard – o rok starší Dominik Luža.

„Aspoň si to oťukají a vidí, jaký kus práce mají před sebou,“ poznamenal Hamrlík. „Je těžké jít do týmu, kterému se nedaří. Kdyby se nám dařilo, měli by to lehčí.“

Luža je synem bývalého obránce Patrika, který působil ve Zlíně a také ve Vsetíně. Vstup na vrcholnou scénu neměl jednoduchý. Sotva se ve třetí minutě objevil na ledě, Berani inkasovali gól na 0:2. Zbytek úvodní části následně strávil na střídačce.

Šlahař utrpěl otřes mozku Nepříjemné zranění utrpěl v utkání s Vítkovicemi zlínský útočník Jakub Šlahař. Poté, co jej hostující obránce Patrik Koch tvrdě narazil na mantinel, sesunul se k ledu a zůstal bezvládně ležet. Plochu opustil se zafixovaným krkem na nosítkách. První vyšetření odhalilo otřes mozku. Páteř a krk by měly být v pořádku.

„Trenér chtěl, abychom se jako tým dostali víc do hry, proto stáhl sestavu na tři lajny,“ poznamenal Luža, který má zkušenosti i z mládežnických reprezentací. „Doufal jsem, že bych mohl dostat šanci. Vždycky jsem chtěl hrát za svůj klub.“



Od druhé třetiny nastupoval pravidelně, často vedle Antonína Honejska a Zdeňka Okála. Statistici mu napočítali šest minut a 22 vteřin.

„Samozřejmě všechno je rychlejší než mezi juniory, na všechno je méně času,“ srovnal nadějný útočník. Ještě o minutu a 10 vteřin víc odehrál Chludil, který na plochu vyjel až ve druhé třetině. V extralize dostal šanci už počtvrté. Premiéru si odbyl minulý pátek na ledě Komety Brno.

„Za každou příležitost jsem rád. Hlavně chci být prospěšný pro tým,“ uvedl útočník, který ještě nastupuje s ochranným košíkem.

Oba mladíci se při své dospělé premiéře musejí vypořádat s tím, že dlouho nehráli žádný zápas. Naposledy to bylo 9. října v juniorské extralize. „S juniorkou jsme měli herní tréninky, ale to není stejné jako zápas,“ upozornil Chludil.

Při nasazení Luži s Chludilem figuruje na zlínské soupisce jedenáct hráčů mladších 23 let. Dostane v závěru sezony šanci ještě někdo další?

„Jen s juniory hrát nemůžeme,“ upozornil Hamrlík. „Uvidíme, jak to poskládáme příště.“