Chci, aby mě hokej zase bavil. Ondráček ztratil místo ve zlínské kabině

„Nemyslím si, že bych měl končit s hokejem. Ale chci, aby mě zase bavil,“ zopakoval několikrát během rozhovoru dvaatřicetiletý odchovanec klubu, za nějž odehrál 661 extraligových zápasů.



Moc radosti jste si neužil, viďte?

Nikoho nebaví, když prohrává. Nebylo to dobré, ani z mého pohledu, ani nálada v kabině. Řešily se peníze, covid. Za ty roky, co jsem ve Zlíně, jsem tolik stresu nezažil. I když to byla nesestupová sezona, nikdo nechce prohrávat a poslouchat, kór když jsem ze Zlína, že jsme špatní. Vidím to teď na fotbalistech.

O moc horší to být nemohlo, že?

Zaznělo to několikrát. Měsíc jsme zůstali doma, nic nedělali a dodržovali opatření. To nás trestalo celou sezonu. Všichni ostatní na ledě byli, něco dělali. Ať mi vykládá kdo chce co chce, mělo to veliký vliv, nabalovalo se to, přicházela zranění. Jediné štěstí pro Zlín, že to byla nesestupová sezona, že se z toho může poučit.

Odcházíte po 14 sezonách. Pocity jsou rozporuplné, že?

Hlavně proto, že jsem se to dozvěděl v půlce dubna, deset dnů před zahájením přípravy. To už na mě v extralize asi nikdo čekat nebude.

Žádné indicie jste neměl?

Nechci říct, že jsem s tím počítal, ale byl jsem nachystaný, že se to může stát. Sezona z mojí strany opravdu nebyla dobrá. Moje pozice v týmu byla také špatná, takže bych pochopil, kdyby mi po sezoně trenér řekl, ať si hledám angažmá. Ale na posledním pohovoru nic takového nepadlo. Kdybych to věděl, něco by se asi našlo.

Váš konec klub odůvodnil tím, že pro vás nemá adekvátní pozici v sestavě.

Asi to souviselo s tím, že bych měl hrát čtvrtou lajnu a trenérovi se to zřejmě nehodí. Třeba počítá s mladšími hráči, to musím respektovat.

Přitom většinou jste v minulé sezoně ve čtvrtém útoku nastupoval. Smířil byste se s menší rolí znovu?

Každý chce hrát, dávat góly, ale ze zkušenosti vím, že poskládat čtyři lajny, aby to sedělo týmově, je hrozně těžké. Kdyby mi přisoudili čtvrtý útok, klidně bych na to přistoupil. Ale musí to být z trenérovi hlavy a musí to dávat smysl i pro tým.

S Pavlem Kubišem jste tvořili ve Zlíně nerozlučnou dvojku. Zdálo se, že kariéru doklepete spolu ve Zlíně. Mrzí vás, že to teď padá?

Jasně, kdo by nechtěl doma odehrát celou kariéru, mít klid. Ale zase si říkám, že všechno zlé je k něčemu dobré. Třeba si vyzkouším něco nového, bude to lepší a bude mě to bavit.

V sezoně 2018/19 jste byl nejproduktivnějším hráčem mužstva. Nelitujete zpětně, že jste místo prodloužení smlouvy nešel za lepším?

Po sezoně jsme nic jiného než pokračování neřešili. Klub přišel s dobrou nabídkou na tři roky. Cítil jsem jistotu. Že přišla změna trenéra, zranění, to k hokeji patří. Vůbec nelituji, že jsem zůstal. Chtěl jsem potvrdit, že dobrou sezonu můžu odehrát znovu. Bohužel po zranění a všem ostatním to nebylo dobré.

Utržená achilovka z letní přípravy byla zlomová?

Neřekl bych. Po čtyřech měsících od operace a deseti dnech na ledě jsem šel hrát zápasy. Moc hráčů by do toho nešlo. Možná jsem měl říct ne a raději ještě měsíc trénovat. Byl jsem v pozici, že jsem si říkal, že vezmu cokoli. Hrál jsem jenom oslabení, pokud se dobře pamatuji. A stejně jsem zjistil, že jsem tam byl spíše ke škodě než k pomoci.

Jak těžké teď bude sehnat novou práci?

Něco se řeší. Nejsem top plejer. Extraliga? Nedokážu soudit. Kdyby to přišlo dříve, možná by mě nějaké týmy vzaly. Ale většina jich kádr má a čeká jenom na nějaké vhodné doplnění. Budu šťastný, když to vyjde a hokej mě bude zase bavit.

Takže extraliga už není prioritou?

Musí to dávat smysl mně, rodině. Chtěl bych zkusit zahraničí. Ale situace okolo covidu moc nepomáhá, všichni jsou opatrní.

Vzal byste i slovenskou extraligu?

Klidně. Ale musela by souhlasit i rodina. Nebudu je tahat za každou cenu do města, kde bychom přežívali. Může to být i dále od Zlína.

Potvrdíte, že má o vás zájem prvoligový Vsetín, kde jste před lety vypomáhal?

Mluvil jsem s Tesilem (sportovní manažer Vsetína Radim Tesařík a bývalý spoluhráč Ondráčka). Ptal jsem se ho, jaké mají ambice. On se mě ptal, jak jsem na tom. Řekli jsme si, že si za týden dáme vědět. Je to kousek, ambice mají, čas na ledě bych dostal. Dává mi to smysl, ale počkám si. Nechci podepsat první věc a pak si říkat, proč jsem to nezkusil jinde. Nějaké zápasy jsem v extralize odehrál. Není potřeba za týden někam vletět.