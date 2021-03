Je to výstraha, ohlíží se kouč Svoboda za tíživou zlínskou sezonou

Obsadili jste předposlední místo, nepostoupili do předkola. Připouštěl jste si, že u týmu můžete skončit?

V téhle pozici si musíte přiznat, že můžete skončit. Na druhou stranu jsme měli od vedení signály, že bychom mohli pokračovat. Jsme rádi, že jsme dostali příležitost, abychom obhájili práci, kterou jsme dělali předtím.

Takže po vašem boku pokračuje i Martin Hamrlík?

To je v jednání. Nechci měnit realizační tým. Není důvod. Vycházíme velice dobře. Máme stejný pohled na hokej. Není to náhoda. Spolupracujeme dlouhodobě.

Z čeho pramení vaše víra, že příští sezona bude lepší?

Pokud jde o budoucnost, musí být člověk optimista. Sezona nebyla dobrá, nepodařila se nám. Rozebrali jsme si to, vlivy jsme si pojmenovali. Ať už byly týmové, nebo individuální. Měli jsme pohovory se všemi hráči, co je nejvíce tížilo, co na ně nejvíce dopadlo. Říká se, že sezona byla pro všechny stejná. Byla, nebyla. To víme. Nám nejvíce ublížilo prodělání covidu, následná pauza a tréninkový výpadek.

Co bylo nejhorší?

Tréninkové manko. Nebyl prostor, abychom ho dohnali. A co si budeme vykládat, my jsme mančaft, který má hru založenou na tom, co zvládne na tréninku. To se pak přenáší do hry - a to nás dohnalo.

Třeba nebývalou marodkou?

Zranění pro nás byla fatální a dlouhodobá. Hned po pauze jsme odehráli doma výborný zápas se Spartou. Vedli jsme 4:2, prohráli v power play. Ale vypadli nám na dva měsíce Fořt s Dufkem, ob zápas ještě Fryšara. Sestava se rozpadla. Kdokoliv by přišel o takové hráče, tak by se s tím potýkal.

Ale ještě jste nerozvedl, kde berete optimismus, že další sezona bude lepší.

Prošli jsme si něčím, co nikdo nezažil. Samozřejmě všichni chtěli po pauze hned hrát, ale tempo bylo brutální. Můj optimismus plyne z toho, že se budeme postupně vracet do normálu, do klasického zápasové režimu. Teď jsme si od hokeje vůbec nemohli odpočinout. Scházeli jsme se každý den, v sobotu, v neděli, za měsíc jsme měli jeden den volna.

Už vám to lezlo na hlavu?

Vyloženě. Navíc se přidaly neúspěchy. Vycházíme z toho, co se nám povedlo předchozí sezony. Vždycky se nám podařilo dostat se ze složitých situací a až na jednu výjimku vždy do předkola, což v téhle konkurenci není pro nás tak málo.

Kdy jste začal tušit, že to tentokrát nedopadne dobře?

Tým musí být z velké části kompletní a to se nám za celou sezonu nestalo. Utekla nám spousta zápasů v posledních vteřinách. Tohle nás postupně lámalo. Ne že bych se chtěl hráčů zastávat, ale bylo toho na ně hodně. Dostali jsme se pod tlak a nezvládli ho.

Hráči nedostávali plnou mzdu. Myslel jste na to, když jste je kritizoval?

Když si to každý převede na sebe, tak to máte v hlavě. Ale v naší ekonomické situaci to bylo naprosto nezbytné. Snažili jsme se od toho oprostit, ale někoho to trápilo více, někoho méně. Záleží, v jaké je životní situaci. Byl to jeden z negativních vlivů. Atmosféru v kabině to ovlivnilo.

Vzhledem k tomu, že Zlín nepatří mezi bohaté extraligové kluby, to pro vás muselo být těžší, ne?

Ekonomicky se to zvládlo nejlépe, jak mohlo. Sport je závislý na těch, kteří ho podporují, a na ně obtížná doba také dolehla. Jedno navazuje na druhé.

Na střídačce jste býval často v ráži. Cítil jste frustraci?

Člověka to nenechává klidným. Věděli jsme, že tým by měl mít vnitřní sílu, kterou vždycky prokázal. I když odešli Freibergs, Claireaux. Ale hraje dvacet lidí. Trošku nám chyběla vůle to převrátit a tím padalo sebevědomí. Pokud bychom zvládli některé dobře rozehrané zápasy, bylo by to pozitivnější. Ke konci se všechno špatné násobilo. Ale to už je pryč. Díváme se na další sezonu.

Najdete na té předchozí aspoň jeden klad?

Paradoxně to, že jsme se tentokrát ze dna nedostali. Zjistili jsme, že to nemusí vždy vyjít. Je to výstraha, že musíme být na sebe přísnější a jít s velkým respektem do další sezony. Tak to musí vzít i hráči. Zpozornět. Možná nás předchozí sezony ukolébaly. To teď nehrozí.

Co ale na rozdíl od letošní sezony hrozí, to je sestup.

V pořádku. Třeba to prospěje i hráčům. Motivace bude jiná.

Bude lichý počet účastníků. Co říkáte na možný návrat Vsetína do extraligy?

Jsem zvědavý, jak dopadne play off první ligy. Se Vsetínem máme historii derby. Kladno mělo velice dobrý závěr. O extralize přemýšlí také Poruba, která jednoznačně vyřadila Přerov.

Pojďme ke kádru. Potvrdíte, že odchází obránce Nosek a útočníci Dufek s Hermanem?

Ano. Nosek ukončil kariéru. Dufkovi se Hermanem vypršela smlouva a nedospěli jsme k jejímu prodloužení. Tak to je, pohyb hráčů je přirozený. Doufáme, že mužstvo se povede doplnit, aby bylo dobré. Pozitivní je, že zůstává Lukáš Vopelka, který potvrdil svoje kvality. S Fořtem a Kubišem fungovali velice dobře. Když pomineme, kdo všechno chyběl, byla to naše nejsilnější lajna.

Ale posílit potřebujete, ne?

Představu máme. Přesilovky mohly být lepší. Pro nás jsou v těchto situacích stěžejní Fořt s Honejskem. Ale oba vypadli. A chyběl kreativní bek jako Freibergs.

Kde chcete takového obránce sehnat?

Ti, co mají nějakou vizitku, jsou pro nás těžko dostupní. Ale neviděl bych to černě. Freibergs přišel na try out. Každý rok by se měli hráči posunout. Dan Gazda nakoukl do reprezentace, budeme od něho chtít výraznější příspěvek. Je technicky vybavený, střelecky disponovaný. Pak je to o to vyrovnanosti výkonů. Velice milým překvapením byl Jirka Suhrada. Hrál na mistrovství světa dvacítek, je pro nás nadějí.

Co Dobiáš, který měl vizitku nejproduktivnějšího hráče juniorské soutěže?

Vojta dominoval v mládežnických kategoriích, ale extraliga dospělých je něco jiného. Řekli jsme si, v čem musí hodně přidat, aby mohl svoje kvality ukázat i v seniorském hokeji. Neřekl bych, že by propadl. Ale jsou tam velké rezervy, na kterých by měl pracovat. Což platí pro všechny mladé.