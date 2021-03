Svoboda s Hamrlíkem mají na zlínské střídačce pokračovat

Na jeho slovech už nemohl nic změnit ani závěrečný zápas sezony doma proti Litvínovu, který Berani vyhráli 3:0.

Potřetí v samostatné historii extraligy obsadili předposlední místo a poprvé pod vedením dvojice Svoboda–Hamrlík nepostoupili do předkola play off.

„Nabídku jsme nedostali. Nevíme vůbec nic,“ reagoval Martin Hamrlík předchozí neděli na přímý dotaz, jestli budou u týmu pokračovat.

Během týdne se ale věci podle informací MF DNES pohnuly. Před podpisem je údajně nová smlouva. Svoboda s Hamrlíkem tak dostanou šanci vylepšit dojem z letošní nepovedené sezony.

Souhrn posledního kola extraligy

Vedení klubu věří, že to byla v turbulentní koronavirové době výjimka. Sehrané dvojici pravděpodobně pomohly i zásluhy z předchozích sezon, kdy tým opakovaně z posledního místa vytáhli do desítky. Poprvé, když skončil Rostislav Vlach, a podruhé, když Svoboda nahradil Antonína Stavjaňu, jehož tehdejší generální manažer klubů Martin Hosták upřednostnil po sezoně 2018/19. Až letos se jim nepovedlo tým vyvést ze dna.

„Každý zápas trpíte. My, hráči, lidé u televize,“ svěřil se Hamrlík po jedné z mnoha porážek.

Od konce ledna prohráli Berani 13 z 15 utkání. Sezonu končili v křeči bez armády zraněných. Nastoupit ve dvou zápasech po sobě ve stejné sestavě? Nemožné!

Jediným hráčem, který zvládl kompletní porci 52 zápasů, byl obránce Dalibor Řezníček. Svoboda s Hamrlíkem nasadili rekordních 23 útočníků, v závěru sbírali první extraligové minuty dorostenci Lukáš Chludil, Dominik Luža, Šimon Frömel. Všichni tři dostanou šanci v přípravě.

Už u toho nebude obránce Nosek, který hodlá odejít do hokejové penze. Ve Zlíně i útočníci Dufek s Hermanem. Kariéru by si naopak mohl prodloužit kapitán Žižka. A Noskovo místo by měl zaujmout mistr světa Ondřej Němec, z Karlových Varů má přijít slovenský forvard Tomáš Mikúš.