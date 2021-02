Ve Zlíně si oddechli. Zranění Hufa není vážné, gólmany zapůjčí Přerov

„Zranění Hufína by nemělo být dlouhodobé. Je to mladý kluk, rychle se mu to zahojí. Věříme, že bude brzy chytat,“ komentoval trenér hokejových Beranů Robert Svoboda stav Daniela Hufa, který letos vytvořil rovnocennou dvojici s Liborem Kašíkem.

Oba se v sezoně pravidelně střídali, jenže ani jeden teď není schopný chytat. Kašík si obnovil svalové zranění úponu v pátečním vítězném utkání v Olomouci, Huf odstoupil z nedělního střetnutí s bolavou nohou. Do klece tak musel extraligový debutant Kořének.

„Byl to pro něho těžký křest. Ale obstál se ctí a dokázal, že do týmu patří. Musí to být pro něho povzbuzení. V Hradci to bude na něm,“ důvěřuje Svoboda dvacetiletému zelenáčovi, který sice inkasoval z první střely, ale ve zbývajících 49 minutách ho překonal jen Pech.

„Když dostanu další šanci, budu za ni moc rád,“ řekl Kořének.

Druhá přijde hned po 48 hodinách. Ač do konce půlnoční uzávěrky soupisek zbývalo pár hodin a Zlín si mohl vybírat z množství nabídek, vsadil na Kořénka.

Zlínský brankář Michal Kořének při své premiéře zasahuje proti Lukáši Rouskovi ze Sparty.

„Není jen tak vzít někoho neznámého na poslední chvíli. Zase nám pomůže Přerov,“ zmínil Svoboda spřátelený prvoligový klub, který pro zlínské potřeby uvolnil Kořénkova vrstevníka Martina Holíka s Michalem Postavou. Ten může jako teenager střídat starty v Přerově a ve Zlíně až do konce sezony, Postava je limitovaný datem 15. února, po němž musí zůstat v jednom týmu.

„Tohle je daleko. Po dalším úterním zápase s Vítkovicemi je týden pauza. Do té doby snad bude situace přijatelnější,“ doufá Svoboda, jehož tým se snaží ze třinácté pozice proniknout do předkola.