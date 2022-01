Růžičku zlobí litvínovská hra: Tohle by mě nebavilo, ještěže nehraju teď

„Pořád mi vadí, že nahazujeme puky, místo abychom si je nahráli do hokejky. Pak lítáme po mantinelu a chceme získat kotouč, to stojí strašně sil. Mě by to tedy nebavilo, ještěže nehraju v dnešní době,“ tvrdil Růžička po úterní výhře 4:3 v prodloužení nad Plzní. „Jasně, někdy se nahodit musí, ale my to děláme mockrát.“

Přitom pokud Růžičku tým poslechne, projeví se to. „Když si do hokejky nahrají, dostaneme se do šance,“ vidí. „Myslím, že hráči by si trošku měli začít věřit. Proto je obrat s Plzní pro sebedůvěru velice dobrý.“

Po průšvihu s Pardubicemi nebyl na tým milý. „Já jsem dost ošklivej, když prohráváme. S Dynamem to byla hrůza. Hráči si naštěstí uvědomili, že to nejde jen odklouzat. Pak v Liberci lezli po ledě po čtyřech. I teď s Plzní to odmakali,“ děkoval jim olympijský vítěz. „Hodně nám pomáhá Sukeĺ, hraje fantasticky a je obrovský bojovník. A to samé Havelka, který se vrátil. I on do toho vnesl bojovnost, což nám malinko chybělo.“

Po předsilvestrovském fiasku nebyl zlý jen Růžička, ale taky hráči sami na sebe. „I my na sebe dokážeme dost přitvrdit. Pan Růžička si k tomu řekne svoje, my zrovna tak. Každý ví, kde jsme a kde chceme být. Stále tam nejsme,“ nelíbí se útočníkovi Andreji Kudrnovi současné 12. místo v tabulce.

Verva už aspoň zase začala sázet góly, Plzni dala čtyři ze 42 střel. „Máme hodně šancí, ale jsme hrozně neproduktivní, to se mi nelíbí. Jsme sami před bránou a netrefíme ji,“ podivuje se Růžička. „V obraně jsme často všichni všude a nikde nikdo. Máme hodně ofenzivních beků a připadá mi to, že když vlezeme na led, máme pět útočníků.“

Ne však Patrika Zdráhala, druhý nejproduktivnější muž týmu je zraněný. „Doktoři řekli, že na operaci to zatím není, ale stejně bude chybět pět šest týdnů.“

Růžičku taky mrzí, že nemůže konkurenci v týmu vytvořit pomocí mladíků. „Trénují s námi, ale teď musí hrát za juniory. Máme tam hodně kvalitní hráče, taky budou muset dostat příležitost,“ avizuje trenér mistrů světa 2005 a 2010. „Když je konkurence, máte šanci něco změnit. Hráč zpozorní, když jeden dva zápasy nehraje. Vrátí se a bude se víc snažit, bojovat.“