Litvínov si plácl s Růžičkou, trenér mistrů světa zůstane další sezonu

„Vláďa je jedním z nejzkušenějších trenérů u nás. Má za sebou úspěchy v extralize i nároďáku. Jsme rádi, že jsme se dohodli na pokračovaní, a věřím, že pomůže týmu v nové sezoně k postupu do play off,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel klubu Pavel Hynek.

V letošním ročníku se to Růžičkovi, který v listopadu 2021 nahradil jmenovce Országha, nepovedlo. Odkoučoval 35 utkání, ale Verva skončila až třináctá. Do mateřského klubu se bývalý vynikající útočník a kapitán olympijských vítězů z Nagana vrátil po 31 letech.

Spolu se sportovním úsekem chce Růžička pracovat na vybudování nového jádra týmu. „Jsem rád, že jsem dostal nabídku. Byla to pro mě jasná priorita a chtěl bych tady být samozřejmě více let. Sezona jednoznačně nedopadla dobře, protože jsme se nedostali do play off. Musíme se dobře připravit a v nové uspět,“ uvedl Růžička, který v extralize odtrénoval přes tisíc zápasů a se Slavií získal dva české tituly. Je také posledním koučem, který přivezl do Česka zlaté medaile z mistrovství světa; ke světovému titulu národní tým dovedl dokonce dvakrát.

Aktuální sezonu začal v prvoligové Kadani, než ho povolal Litvínov. „Jsem odtud a nevrátil jsem zatím Litvínovu to, co bych měl,“ prohlásil Růžička po sezoně. „A chtěl jsem pokračovat i kritice navzdory. Říkal jsem i hráčům, že se nemůžeme divit kritice fanoušků. Všichni chtějí, abychom byli v jiných patrech tabulky. Kdyby po takových výkonech kritika nebyla, tak by bylo asi něco špatně.“