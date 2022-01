Zápas blbec, řekl vítkovický kouč Holaň. Litvínovský Růžička chválil brankáře

Nemohli jsme dát gól, pak už to bylo vabank Kdyby ve 28. minutě zamířil jen o kousek přesněji, mohl vítkovický obránce Jakub Stehlík v zápase s Litvínovem vyrovnat na 1:1. Jenže puk se odrazil od tyčky zpět do hřiště. Stejně se kotouč zachoval i po další přesilovkové střele Dominika Lakatoše. „Škoda. Tohle rozhodlo. Oni ty góly dali, my ne. Pak už to bylo vabank,“ litoval vítkovický obránce. Po dvou třetinách jste prohrávali 0:2, nakonec z toho byl domácí debakl 1:6. Kde se podle vás utkání lámalo? Lámalo se už od začátku. Litvínov hrál dobře dozadu, svoje šance proměnil, zato my jsme dlouho nemohli dát gól. Pak jsme to museli otevřít a oni toho využili. Ovlivnil nějak vaši přípravu fakt, že Litvínovu chyběla řada hráčů ze základu, tudíž jste netušili, v jakém složení nastoupí? To ne. Doplnili sestavu mladými kluky, kteří tomu dodali živelnost. Jak si vysvětlit poslední část, v níž jste dostali čtyři góly? Nám už pak nic nezbývalo. Museli jsme to otevřít, vznikly nám tam mezery, soupeř jich využil a ty góly prostě dal.