Straka o triumfu Litvínova: Super, že jsme i v takovém složení dokázali vyhrát

„Je pravda, že mi góly dlouho napadaly, a jak jsem se z toho snažil nehroutit, tak teď to nepřeceňuju. Vím, že to bylo dílem náhody, ale jsem moc rád, že se to povedlo,“ říkal v České televizi střelec zápasu.

Litvínov měl přitom co dělat, aby vůbec poskládal tým na bitvu ve Vítkovicích. Chyběli brankář Godla a útočníci Kudrna, Sukeľ, Lukeš, Zdráhal, Svoboda i Gerhát. Ve třetím útoku tak nastoupil čerstvě 19letý Marek Slavík, nejproduktivnější litvínovské hráč juniorky, ve čtvrté formaci dostal šanci 20letý Marek Berka, který letos nastupuje za Litoměřice. Premiéru v černožlutém dresu si v brance odbyl Jakub Neužil.

„Jsme rádi, že jsme vůbec dali dohromady dost hráčů, abychom mohli nastoupit a netlačili pak před sebou nějaké dohrávky. A je super, že jsme i v takovém složení dokázali vyhrát. Předtím bylo dost zápasů, které jsme měli dobře rozehrané, ale nakonec jsme je ztratili. Dnes jsme to naštěstí dotáhli,“ těší Straku.

Kromě něj se výrazně prosadil polský útočník Pawel Zygmunt, autor dvou gólů, jednou se trefil Strejček. Debutant Neužil přišel o čisté konto až šest minut před koncem po zásahu Hrušky, další novic Berka se zaskvěl dvěma asistencemi.

„Zápas byl mnohem vyrovnanější, než vypadá skóre. Hlavně v první třetině nám dělaly Vítkovice problémy skvělým pohybem, ale podržel nás gólman a měli jsme i štěstí. Rozhodla naše efektivita,“ hodnotil Straka.

Verva naplno bodovala vůbec poprvé v novém kalendářním roce a díky tomu poskočila v extraligové tabulce na jedenácté místo, naopak Vítkovice přišly o možnost posunout se do elitní čtyřky.