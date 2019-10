Litvínov venku dál bez výhry. Ale jsme na dobré cestě, myslí si Jánošík

Vítkovice - Litvínov 2:0, hostující Verva žuchla znovu na předposlední místo tabulky. „Není to ideální, ale je začátek sezony a každý zápas makáme,“ uvedl litvínovský obránce Adam Jánošík. „Posledních pět zápasů jsme hráli, myslím, dobrý hokej. S každým jsme bojovali o body. Není to jednoduché, ale podle mě jsme na dobré cestě a věřím, že to bude jen lepší.“

Na první gól se čekalo lehce přes 37 minut, litvínovský brankář Honzík kapituloval po střele Lakatoše nad rameno. Přitom ve 2. třetině mohla vést Verva, jenže Jánošíkův pokus zastavila tyčka. A za stavu 0:1 hosté znovu poslali puk do tyčky. Pečetil při litvínovské hře bez brankáře domácí Gregorc.

„Jeli jsme sem se záměrem navázat na hru z posledních zápasů, ale pokud nebudeme mít tlak do brány, nebudeme důrazní, tak bez vstřelené branky nemůžeme zvítězit,“ lamentoval litvínovský asistent Radim Skuhrovec. „Nedaří se nám ani hra v přesilovce, nedokážu si to vysvětlit, zaměřujeme se na to v tréninku, ale jsme v nich tristní.“

Zleva Peter Trška z Vítkovic, František Gerhát z Litvínova a brankář Vítkovic Miroslav Svoboda.

Jánošík tvrdil: „Chtěli jsme všechno hrát do brány, ale neměli jsme tam hráče, anebo Vítkovice dělaly dobrou práci před svou brankou. Fakt škoda, měly i trochu štěstí, viz ty tyčky. Gól by nás nastartoval. Porážka nás mrzí, domnívám se, že jsme dneska nebyli horší.“

Verva všech šest venkovních zápasů prohrála, získala v nich jen dva body. V neděli od 17.30 hodin se Litvínov na Hlinkově zimním stadionu poměří s Olomoucí.