Vítkovičtí doma zase uspěli. Drama proti Liberci rozhodly až nájezdy

Roman: Teď nám to šlape Bekhendový blafák provedl Ondřej Roman výtečně a díky jeho nájezdu porazili vítkovičtí hokejisté Liberec 2:1. „Ze začátku jsme byli nervózní a snažili jsme se udržet v teplotě. Jak zdržení přesáhlo 20 minut, začali jsme si dělat srandu, že jsme se měli dohodnout, že první třetina byla 0:0 a jdeme rovnou hrát druhou,“ připomněl Roman s úsměvem trable s porouchanou rolbou. Ale první třetinu jste pak vyhráli 1:0.

Vydělali jsme na tom. (směje se) Jaký jste měli plán na Liberec?

Oni jsou hodně dovednostní mužstvo, které neodhazuje zbytečně puky. Náš cíl byl donutit je odhazovat puky, prvních 15 minut se nám to dařilo. Hráli jsme dobře i pak, tedy až na třetí třetinu, kdy vyrovnali a kdy nás podržel Bartes (brankář Patrik Bartošák). Zaměřili jste se více na obranu po utkání s Olomoucí?

Minulý zápas byl opravdu trošku volnomyšlenkářský z obou stran, všem padlo všechno, co vystřelili na bránu. Tentokrát to byl o hodně kvalitnější hokej, i když nepadlo tolik gólů. Takže pomohla obrana?

Neřekl bych, že hrajeme obranný hokej, ale máme typově brejkové hráče jako Patrik Zdráhal, Rado Tybor, David Květoň, Lukáš Kucsera. To je náš styl. Raději bych hrál více s pukem, ale teď to šlape takhle, tak proč to měnit. Vyhráli jste doma devětkrát v řadě. Sledujete to?

Víme, že doma jsme silní, těší nás to. Doufám, že na to navážeme teď v Litvínově.