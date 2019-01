Exvítkovičtí hráči trápili Vítkovice. Olomouci ale ani šest gólů nestačilo

Vítkovický Kucsera: Škoda, že jsme to neubránili 111 vteřin před koncem dal Lukáš Kucsera gól na 6:5, ve střetnutí s Olomoucí už svůj druhý, přesto to nestačilo. „Je to škoda, že jsme to neubránili, ale dneska tam toho napadalo hodně a v takových situacích je Olomouc hodně silná. Nám to bohužel nevyšlo za tři body,“ litoval Kucsera vyrovnání na 6:6, které přišlo v čase 59:25. Lukáši, nebylo těch chyb nějak moc?

Řekl bych to tak, že takové zápasy prostě jsou. Puk tam pořád skákal, bylo to na jednu, na druhou stranu. Jaké to bylo, to bych nechal na trenérech. Ale radost z toho určitě mít nebudou. Zato pro diváka to byl dobrý duel, padlo hodně gólů. Vy jste končil duel s bilancí dva góly a asistence, váš kamarád Petr Kolouch byl o asistenci lepší. Všiml jste si?

Jo, jemu to tam taky dneska napadalo. Uvidíme, kdo z nás na tom bude po konci sezony lépe. Zůstanete dál kamarády i po takové přestřelce?

To je jasné. I když nevím, protože jsem ho trefil nechtěně na hlavu, když se otáčel. Slyšel jsem od něj takové to: „Au!“ Omluvím se mu a myslím si, že se mezi námi nic nezmění. Vy jste chyběl jeden zápas, byl jste u porodu dítěte. Poté jste dal ve dvou utkáních tři branky. Přišlo střelecké probuzení?

Říkal jsem si, jestli jsme neměli mít to mimčo dříve. Možná bych už hrál někde v zahraničí, ale je to super. Užívám si to.