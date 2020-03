Všem rozhodčím mikrofony, ať si nevymýšlí, žádá Skuhravý po extralize

„Měli by mít mikrofony každý zápas. Stalo se mi, že si rozhodčí v zápise vymyslel, že jsem mluvil sprostě,“ vysvětluje 41letý útočník v rozhovoru.

Incident ze začátku prosince nepopírá, vražení do rozhodčího se stát nemělo a třízápasová stopka byla zřejmě ještě mírná. Další trest přišel ještě v témže měsíci, na další dva zápasy vysvlékl výstroj za seknutí do pardubického Ondřeje Machaly.



V lednu dostal pokutu za nesportovní chování, kdy měl gestikulovat a pokřikovat směrem k rozhodčímu. Počtvrté jej šéf disciplinární komise Viktor Ujčík trestal v únoru za protesty proti vyloučení - Skuhravý udeřil hokejkou do plexiskla.

„Před vzájemným zápasem v únoru jsem se bavil s Milanem Gulašem, že si musíme dávat bacha, protože tresty dostáváme jen my dva,“ vzpomíná s nadsázkou Skuhravý (plzeňský lídr pykal za nadávky na rozhodčího dvakrát).

Čím to, že jste tolik trestaný?

Říkal jsem si, že to vražení do rozhodčího nic nebylo, na videu to ale vypadalo hrozně. Trest jsem si odpykal. Pak přišly nějaké desetiminutové tresty a já koukám, že najednou znovu stojím, že jsem nastřádal body a stopka byla automatická. Jak je recidiva...

S trestem se neotálí.

Kolikrát člověk dostane desítku, ani nic neřekne. Byl jsem vyloučený tady ve Varech za hákování, zákrok pustili na kostce a já byl tři metry od hráče. Tak jsem vzteky bouchl hokejkou o plexi a dostal jsem desítku. Ovládly mě emoce.

Hlídali si vás rozhodčí víc?

Odpovím jinak, když je zápas v televizi, málokdy dostane hráč desetiminutový trest, protože ji rozhodčí nemůže dát jen tak. Stalo se mi, že si rozhodčí vymyslel, že jsem mluvil sprostě. Přitom jsem nic neřekl.

To zní docela závažně.

Byl u toho náš brankář. Rozhodčí by měli mít mikrofony pokaždé, aby disciplinárka věděla, co přesně jste řekl a jak sami sudí reagují. Teď je to jednostranné. On si může vymyslet, co chce, hráč nemůže do zápisu nic dát. A arogantní rozhodčí vám ještě řeknou, ať odjedete, že se s vámi nebudou bavit.

Jak to bylo s cestou do Vítkovic, kdy sestavu tvořili hlavně junioři?

Trenéři připravovali tým na play off, pár zápasů se obětovalo. Aby se to špatně nepochopilo, ne, že jsme nechtěli vyhrát, ale trénovali jsme jinak, než kdyby šlo o bytí a nebytí. Když hrajete ve spodních patrech tabulky, přistupujete k zápasu jinak. My máme úzký kádr, potřebovali jsme síly na play off.

Jaký byl váš osobní pohled?

Chci hrát každý zápas, máme za to prémie. Zrovna jsem kvůli tříslům nemohl, sešli se s trenérem (Martinem Pešoutem) čtyři hráči, já, Vojta Polák, Tomáš Rachůnek a Dominik Graňák. Vysvětlil nám to. Chtěl to udělat už proti Mladé Boleslavi (o dva dny dříve), nakonec jsme se dohodli, že vynecháme dlouhou cestu na Vítkovice, ať nejsme utahaní z autobusu nebo nemáme virózu.

Chápete hlasy mluvící o narušení regulérnosti extraligy?

Chápu, já si říkal rovnou, že to je takový v uvozovkách divný, ale trenér to tak nastavil. Sešlo se to. Kdyby se hrálo s týmem, kterému nejde o sestup, nikdo o tom nemluví. A ten plán jsme nastavili dopředu.

Chtěli jste dokončit úspěšnou sezonu.

Vedení mělo předkolo za cíl, já jsem chtěl být do šestého místa. Skvěle chytali brankáři, diváci chodili, hráli jsme útočný hokej, padalo hodně gólů, což se lidem líbilo. Konec nás mrzel.

Teď vás opustí dva nejproduktivnější útočníci Tomáš Rachůnek a Dávid Gríger.

Chtěli jsme je udržet, ale nikomu bránit nebudeme. Já s oběma mluvil, nikdo jim nemá nic za zlé. Dveře mají zpět otevřené, strávili tu dlouhé roky.

Nelákáte zpět na západ sparťanského Lukáše Pecha?

Myslím, že má smlouvu, nelákáme. Kdyby byla možnost, osobně budu moc rád, ale je to ve hvězdách.

A co vaše kariéra?

Chuť mám, hokej mě pořád baví, ale smlouvu ještě nemám.