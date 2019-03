Čtvrtfinále se stěhuje z Třince do Ostravy. Rozhodnuto není, ví Svačina

„Máme dvě výhry, ale zdaleka není nic rozhodnutého,“ upozornil třinecký útočník Vladimír Svačina. „Je to neskutečný boj. Jedeme se rvát dál. A jedeme vyhrát každou třetinu, to je náš cíl. Nedíváme se na nějaké nesmysly o ukončení série a podobně. To vůbec.“

Třinečtí před rokem ve čtvrtfinále s Pardubicemi vedení 2:0 na zápasy na ledě protivníka ztratili...

„Je nový rok, nová série, co bylo bylo. Musíme bojovat jako doma. Do Vítkovic jedeme s pokorou,“ namítl Svačina, který se na duely v Ostravě hodně těší. „Odehrál jsem tam nějaké roky, mám to tam rád. Přijde i hodně lidí, což je super. Jsme moc rádi, že je vyprodáno jak u nás, tak u nich.“

Vítkovice - Třinec Sledujte od 15.00 online.

Vítkovičtí věří, že jim domácí prostředí pomůže i k tomu, aby se více rozbruslili. „V jejich aréně nás buď napadali, nebo se stáhli do středního pásma, a na tom jejich malém hřišti je těžké nějak projít nebo si puk nahodit,“ řekl vítkovický útočník Ondřej Roman, který spoléhá na větší hřiště v Ostravě. „Jejich obránci to u nás s našimi bruslivými útočníky nebudou mít tak lehké. Mohlo by nám to pomoci.“

Jakub Lev více spoléhá na důraz. „Musíme ho přidat hlavně směrem do brány a domlátit to tam,“ podotkl vítkovický Lev.

Vítkovičtí přitvrdili už ve druhém utkání v Třinci. „Tak to chodí, musíme zatnout zuby, nejsme z cukru. Všichni to vydržíme. O tom je play off, hokej bolí. Na šrámy se nehraje. Máme dva dny na to, abychom si odpočinuli. Bude nový zápas a zase boj,“ uvedl Vladimír Svačina. Jakub Lev upozorňuje, že síla Třince je ve čtyřech vyrovnaných řadách. „Mají kvalitu ve všech lajnách, ať už jde o útočníky, obránce, gólmana,“ podotkl.

A Vítkovičtí se musejí vyvarovat i chyb, jichž se dopouštěli ve svém obranném pásmu, kdy jim odskakovaly puky, špatně si přihrávali.

„Přesně tak,“ potvrdil Jakub Lev. „Musíme si dávat dobrou první přihrávku, abychom se dostávali jednoduše od nás z třetiny, a když to půjde, tak Třinec také dostaneme pod tlak. Víme, že doma musíme za každou cenu zabrat. Hraje se na čtyři výhry a jestli to je 2:0, tak není konec. Zkusíme doma dvakrát vyhrát a vrátit sérii zase do Třince.“

Trenérovi Vítkovic Jakubu Petrovi ve hře jeho týmu zatím chybí větší herní rychlost při rozhodování. „V tom je zatím diametrální rozdíl mezí námi a Třincem. To je vidět v důležitých fázích a momentech zápasu. Ale ze čtvrtečního výkonu, přístupu hráčů i herního projevu se můžeme odrazit,“ řekl Petr.

„Máme za sebou dobrý start do série, ale ta je dlouhá a ve Vítkovicích to nebudeme mít jednoduché. Znovu to budou vyrovnané zápasy,“ prohlásil třinecký trenér Václav Varaďa.