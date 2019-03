Když jde kamarádství stranou. Z Bartošáka a Hrubce jsou teď velcí soupeři

Než se loni potkali v národním mužstvu, Bartošák a Hrubec se příliš neznali. V reprezentaci se skamarádili a během sezony byli často v kontaktu.

Před čtvrtfinálovým soubojem, který Třinečtí doma rozjeli výhrami 3:2 a 3:0, si už ale nepsali, netelefonovali si. A nejinak tomu bude před zápasy v Ostravě, kde se týmy utkají v neděli (15.00) a v pondělí (17.00).

„Většinou si píšeme po každé sérii, po všem, ale tentokrát ne,“ usmál se třinecký Hrubec. „Doteď jsme byli kamarádi, jenže teď je to play off. Samozřejmě vše v rámci fair play, ale mezi zápasy to není na nějaké kamarádství. Po sérii si zase v klidu můžeme napsat, pobavit se.“

Vítkovice - Třinec Sledujte od 15.00 online.

Podobně to vidí vítkovický Bartošák, který se momentálně soustředí na sebe, na svůj tým.

Jak vůbec elitní gólmani vidí svůj protějšek? „Šimon už dlouho dokazuje, že je jedním z top gólmanů celé extraligy,“ prohlásil Patrik Bartošák. „Je nedoceněný. Před sezonou se více mluvilo o jiných gólmanech, kteří podle mě nedosahují takových kvalit jako on. Máme, co dělat, abychom na něj vyzráli.“

Vítovický brankář tvrdí, že když Hrubec chytne formu, je těžké jej překonat. „Jinak Třinec je spíše ofenzivní mužstvo, takže když budeme hrát svou defenzivu a budeme vždy tam, kde máme být, tak jsme schopni i tak silného soupeře deptat a přehrávat.“

Bartošák věří, že v dalších zápasech se jeho týmu naskytnou nějaké brejky. „A pak už bude záležet na tom, jestli překonáme Šimona, což je těžký oříšek.“

39 zákroků měl v úvodních dvou čtvrtfinálových zápasech třinecký brankář Šimon Hrubec.

Samou chválu na protivníka uslyšíte i od Hrubce. Přiznal, že v předkole, kdy Vítkovice hrály se Spartou, si říkal: „Ty jo, co kdyby to vyšlo? Co kdybychom si opravdu dali derbíčko s Bartesem proti sobě? Jsem rád, že to vyšlo.“

Co na Bartošáka platí? „On je vážně výborný, ale vadí mu všechno, co ostatním gólmanům,“ řekl Hrubec. „Když mu budeme stínit, tečovat před ním, může být v bráně kdokoliv. Tohle jsou góly, které se fakt těžko chytají. Patrik není typ, který dostává laciné góly, takže musíme hrát tak, že se nebudeme před bránou bát. A dorážet tam puky i s ním (usměje se). Každý gólman má nějaké slabiny, ale já bych byl rád, kdybychom si to rozdali férově a sportovně na ledě.“

73 zásahů si naproti tomu v Třinci připsal vítkovický brankář Patrik Bartošák.

Je čtvrtfinálová série o to zajímavější, že právě Patrik Bartošák by mohl po sezoně v Třinci nahradit Šimona Hrubce, který by rád odešel do zahraničí?

„Tak k tomu se nemůžu vyjadřovat. Pojďme se soustředit na play off, na čtvrtfinále. A co bude po sezoně, to uvidíme,“ řekl Hrubec.