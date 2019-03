Slabá vítkovická útěcha. Už jsme nebyli tak vyjukaní, soudí Roman

V čem jste se zlepšili?

Vytvářeli jsme si šance, což den předtím moc nebylo. Pokud se budeme takhle postupně zlepšovat a využijeme výhodu našeho ledu, která v letošní sezoně byla hodně velká, tak se do Třince můžeme vrátit za vyrovnaného stavu.

Změnili jste i taktiku?

Spíše jsme už nebyli tak vyjukaní, že hrajeme s Třincem čtvrtfinále, a hráli to, co jsme měli. Trošku více jsme si i dovolili. Byli jsme přece jen přímočařejší.

Jak moc výsledek ovlivnil gól, který jste dostali v 10. vteřině?

Bylo to nepříjemné, ale nemyslím si, že by nás to nějak zdrtilo. Poté jsme odehráli docela dobrý úsek první třetiny. I ve druhé měla naše pětka několik šancí. Škoda že jsme nevyrovnali na jedna jedna, tam se mohl zápas zlomit.

Takže jste selhali především v koncovce?

Do šancí nás moc nepouštěli, hrají dobře defenzivně, mají výborné obránce, dobrý systém a je těžké se proti nim prosadit. Ale to není výmluva. Musíme najít nějaký způsob, jak se prosadit.

Byli jste důraznější než v prvním zápase. Přibylo emocí. Souhlasíte?

Bylo to důraznější. Ale prohrávali jsme nula ku třem, a tak jsme chtěli Třineckým nechat nějaký vzkaz do dalšího zápasu.