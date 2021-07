Třinec posílí útočník Nestrašil. Je to rozdílový hráč, těší se Oceláři

„Andrej je špičkový útočník, který patří do kategorie rozdílových hráčů. Na jeho příchodu jsme pracovali několik měsíců a jsem moc rád, že se nakonec rozhodl pro nás. Myslím, že na tom bude mít podíl i ta krátká epizoda ze sezony 2018/19. Stihl nasát atmosféru, viděl zázemí na vlastní oči, poznal kluky v týmu a vyzkoušel si hrát pod vedením Václava Varadi,“ uvedl sportovní ředitel Jan Peterek na klubovém webu.



Nestrašil by se měl v Třinci pokusit nahradit některého z klíčových útočníků, kteří slezský klub po minulé sezoně opustili. Do Švýcarska odešel nejlepší střelec týmu Matěj Stránský, v týmu nepokračují ani Michael Špaček nebo Jack Rodewald. „Jsem velmi rád, že se Andrej rozhodl pokračovat v hokejové kariéře u nás, u Ocelářů. Věřím, že do našeho týmu skvěle zapadne a bude neustále zlepšovat sebe i své spoluhráče. A bude tak ukazovat, že je špičkovým hráčem našeho týmu,” řekl kouč Václav Varaďa.

Účastník mistrovství světa v roce 2018 má na kontě 128 zápasů v NHL za Detroit a Carolinu. V roce 2017 se vrátil do Evropy a až na krátké třinecké angažmá působil v KHL. Nejprve dva roky v Nižněkamsku, poté stejnou dobu v Magnitogorsku. V poslední sezoně odehrál za Metallurg včetně play off 66 zápasů, vstřelil 13 branek a přidal 14 asistencí.

„Od chvíle, co jsem Oceláře před dvěma lety opouštěl, jsem věděl, že až se budu vracet zpět do Česka, tak bych se rád vrátil právě do Třince. Tehdy jsem byl součástí organizace jenom pár týdnů, ale i tak na mě udělala dojem, stejně jako lidé okolo klubu. O zázemí, které je na top úrovni, bych mohl mluvit hodiny - to je pro mě jako pro hráče velmi důležité,“ řekl Nestrašil, jenž ve dvou utkáních za Třinec nasbíral čtyři kanadské body.

„Těším se na kluky, které jsem při mém krátkém angažmá poznal. Věřím, že zapadnu do party a budu dělat, co je v mých silách, abych Ocelářům a mým novým spoluhráčům pomohl,“ dodal.

Nestrašil je třetí výraznou posilou Třince pro nadcházející sezonu. Doplnil brankáře Marka Mazance a obránce Martina Marinčina.