Třinecká posila Marinčin: Stále jsem útočný obránce, ale chtěli mě změnit

Pokud Marinčin bude v sestavě proti Brnu, nastoupí do zápasu poprvé od letošního března. To hrál zámořskou AHL za Toronto Marlies. Načež se rozhodl vrátit do Evropy.

„V Třinci je to přesně takové, jak mi popisoval Gery,“ zmínil devětadvacetiletý košický rodák kamaráda Martina Gernáta, s nímž přestup do týmu Ocelářů probíral a který zamířil do Lausanne. „Moc se mi tady líbí. I rodině.“

Hned u Třince jsou Beskydy, takže máte rád hory?

Ano, ano. Ty nám dost chyběly například v Torontu.

Poté, co jste v rámci kondiční přípravy v Nízkých Tatrách šli na Chopok, jste popisoval, jak jste se pořádně zadýchal. Už chytáte dech?

Už je to lepší. Tam to byl záhul pro celé moje tělo, protože jsem přišel po pauze. Rovnou jsme vyrazili na Chopok, takže mi to dalo zabrat, ale teď se už cítím super.

Proč jste se rozhodl vrátit ze zámoří?

Poslední roky pro mě už nebyly ideální, nebylo to, co jsem od toho očekával. Hrával jsem málo. A také léta přibývají, takže jsem musel udělat nějakou změnu. Už jsem o tom přemýšlel déle.

Martin Marinčin (vpravo) z Toronta svádí souboj s Davidem Desharnaisem z Montrealu.

A čím to, že jste si vybral Třinec?

Nejen že mi o něm vyprávěl Gery, ale i když jsem se bavil s agentem, tak tam Třinec pořád byl. Stále se tady hraje o pohár, Liga mistrů, jsou tu vysoké ambice, což mě lákalo.

Měl jste i jiné varianty?

Všechno se rozehrálo tak rychle, že mi jiná nabídka nestihla přijít. Už i v předešlých letech jsem ale nad Třincem uvažoval.

Byl jste se šéfy Třince v kontaktu už dříve?

To ne. Jen jsem si to tak nějak sám představoval, když jsem si povídal s Gerym a jinými kluky.

O NHL, v níž jste za Edmonton a Toronto odehrál 227 zápasů, jste už zabojovat nechtěl?

Už jsem vyzkoušel asi všechno. Zvažoval jsem i všemožné výměny, ale přišel i nový trenér. Je to život, beru to, jak to je. Jsem vděčný za sezony, co jsem tam byl, že jsem si mohl NHL zahrát. Nyní otevírám novou kapitolu.

Hodně hráčů vracejících se z NHL do Evropy míří do Kontinentální hokejové ligy. O ní jste neuvažoval?

Ne. Do Ruska mě to netáhlo. Zaprvé kvůli pandemii. Mám rodinu, máme malé miminko, takže jsme chtěli větší klid. Kvůli tomu jsme Rusko neřešili.

S Třincem budete útočit na třetí titul v řadě. Jste připravený, že budete pod tlakem?

Určitě. V NHL jsou celkově velké tlaky. Je na hráči, jak si to připustí, jak se s tím vypořádá.

K tomu se nevyhnete srovnávání s Martinem Gernátem, který jako útočný obránce nasbíral spoustu kanadských bodů...

Ano, hrál výborně. Těší mě, že se mu tak dařilo, ale podstatnější bude, abychom vyhrávali jako mužstvo. Pak přijdou i body. Když tým bude šlapat, bude vše oukej.

Bude vám vyhovovat útočný styl Třince?

Ano, stále jsem útočný typ obránce. I když... Na farmě v Edmontonu jsem hrával přesilovky, byl jsem útočně laděný, ale tam mi řekli, abych začal bránit, že to bude moje cesta do NHL. Tak jsem bránil, ale stále mě útočný hokej bavil.

Co vám 11 let v zámoří dalo?

Zapracoval jsem na psychice, stal jsem se silnějším. Jinak ale nevím. Samozřejmě jsem získal zkušenosti. Člověk hraje s nejlepšími hráči světa, to vás musí nějak obohatit.