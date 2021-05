Po sezoně na mě padla spousta věcí. Vrána o ztrátě manželky a svých obavách

Až skoro do páteční půlnoci klidnil předškoláka Lea i dva synky spoluhráče Tomáše Kundrátka. Pak si konečně mohl sednout na balkon dubajského hotelu. „Z toho uspávání by se dal natočit film!“ vydechl do sluchátka Petr Vrána. „Malí Kundrátci nechtěli spát, pořád mluvili. Můj malý jim vyhrožoval, že si vezme špunty do uší. Pořád na sebe pokřikovali z postelí. Uspávat tři divočáky není nic pro mě.“