Třinecký Marinčin: K olympiádě se vrátím v létě, až tady splníme úkol

Třinečtí sérii na čtyři výhry s Mladou Boleslaví rozjedou v neděli a v pondělí ve své Werk Aréně vždy od 17 hodin.

Jaký je Mladá Boleslav soupeř?

Kvalitní! Všichni víme, že Bolka je bruslařský tým, takže asi budeme hodně bruslit. V našem minulém vzájemném utkání v základní části extraligy jsme s nimi šli až do prodloužení (4:3), takže jsme poznali, jak jsou nepříjemní. A to jsme viděli i ve čtvrtfinále proti Hradci Králové, který vyřadili.

Proti němu zářil mladoboleslavský útočník Miloš Kelemen, kterého znáte ze slovenské reprezentace. Čím to, že se po olympiádě tak rozjel?

To nevím, ale je vidět, že mu to tam teď sype. Určitě si budeme muset na něj u branky dát pozor.

Psali jste si, když bylo jasné, že se s Mladou Boleslaví utkáte?

Ne, ne, nejsme v kontaktu. Kamarádi jsme, ale spolu jsme nijak naše nadcházející zápasy neřešili. Ani by to nebylo vhodné.

Co by na něj mělo platit?

Potkal jsem se s ním až na olympiádě, předtím jsem ho moc neznal. Ale je silný na puku, výborný bruslař a padá mu to tam ze všeho. Musíme být u něj natěsno, hlídat si ho, protože může puk jen tečovat, a bude z toho gól.

V Třinci jste s Milošem Romanem a Markem Daněm hned tři medailisté z pekingské olympiády. Nakopl vás bronz do dalších extraligových bojů?

Byla to krásná zkušenost, úžasný úspěch, ale už dříve jsem říkal, že jakmile jsem po oslavách opustil Bratislavu a vrátil se do Třince, tak olympiádu mám v hlavě někde vzadu. Určitě se k ní vrátím někdy v létě, až tady splníme úkol, který jsme si dali.

Přesto, nevnímáte, že by výkony vás úspěšných olympioniků šly nahoru?

Nevím, nevím. Ostatní hráče tolik nesleduji, ale osobně se snažím hrát hokej, který umím. Dobře jsem se cítil po celou sezonu i teď. A když se mě někdo na olympiádu zeptá, zarazím se, že jsem vůbec na olympijských hrách byl... Teď se soustředím na klubové povinnosti a cíle, které máme.

Třinec měl v závěru základní části potíže se sestavou. Chybělo vás pět olympioniků a k tomu se tým musel vyrovnávat se zraněními a nemocemi. Podařilo se vám během čtvrtfinále s Vítkovicemi dát dohromady?

Nějaká marodka tam byla, ale už během her jsem říkal, že máme silné mužstvo. To se ukázalo. Super bylo, že na play off proti Vítkám jsme byli už skoro v plné sestavě. Vyhráli jsme sice čtyři nula, ale soupeř nás trápil. Ukázala se však síla našeho týmu i to, jak moc chceme uspět.

Proti Vítkovicím jste se těžce prosazovali střelecky. Co musíte změnit, ať jste gólově úspěšnější?

Střílíme hodně, ale asi musíme ještě více lézt do soupeřovy branky, více se do ní tlačit a puky tam procpat.

V základní části všechny čtyři výhry proti Mladé Boleslavi, z toho dvě s nulou, vychytal Marek Mazanec. Čtvrtfinále s Vítkovicemi výborně zvládl Ondřej Kacetl. Jací jsou třinečtí brankáři?

Oba jsou kvalitní. Momentálně je v brance Káca, chytá super, mnohokrát nám pomohl - jako my jemu. Teď to funguje takto, ale i Mazy je výborný a i on by nás podržel.