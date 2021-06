Třinec našel náhradu za Gernáta, ze zámoří se vrací obránce Marinčin

„Martin je výborný ofenzivní obránce se zkušenostmi z NHL i mezinárodního hokeje. Věříme, že bude pro náš tým přínosem a že si ho naši fanoušci zamilují stejně jako jeho velkého kamaráda Martina Gernáta, který odchází do zahraničí. Martin je podobný typ jako Gery, a když jsme se dozvěděli, že má zájem vrátit se do Evropy, tak po poradě s Vencou jsme začali pracovat na jeho příchodu,“ řekl sportovní manažer Ocelářů Jan Peterek na klubovém webu.

Marinčin je odchovancem Košic, do zámoří odešel již v roce 2010 jako junior. Ve stejném roce si jej ve druhém kole draftu jako celkově 46. hráče vybral Edmonton. O rok později podepsal s Oilers nováčkovskou smlouvu, první start v NHL si připsal v sezoně 2013/14, kdy za Edmonton odehrál 44 zápasů a nasbíral šest asistencí. Po dalším ročníku byl ale vyměněn do Toronta, kde působil doposud, Celkem v NHL odehrál v základní čísti 227 utkání s bilancí pěti gólů a 29 asistencí. V devíti duelech play off nebodoval.

„Na Třinec jsem slyšel samou chválu, mají každou sezonu ty nejvyšší cíle. Vůbec nejvíc jsem v kontaktu s Gerym, který mi vždy vypráví o tom, jak jsou Oceláři skvělá organizace se špičkovým zázemím. Vážím si zájmu, který o mě klub měl. Věřím, že pro mužstvo budu přínosem. Nemám prozatím osobní zkušenost s trenérem Václavem Varaďou, ale věřím, že když budu hrát, co nejlépe dovedu, brzo zapadnu do herního stylu, který Ocelářům vetkl,“ uvedl Marinčin.

Vedle krajana Gernáta, se kterým se ale v Třinci nepotká, se urostlý obránce dobře zná i s Davidem Musilem, s nímž působil v Edmontonu. „ V té době tam byl i Gery, takže jsme byli v podstatě stále spolu. Známe se moc dobře a moc se těším, až si s Davidem zahraji v jednom týmu,” dodal slovenský bek, který v minulé zkrácené sezoně AHL odehrál za Toronto Marlies 14 zápasů a nasbíral pět bodů za gól a čtyři asistence.